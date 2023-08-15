【消委會】9款爽膚水含致敏香料超歐盟標準　1款酒精濃度高出34%

▲ （消委會圖片）

消費者委員會測試市面上25款爽膚水產品，發現逾3成半樣本（9款）分別檢出1至4種致敏香料，其檢出量亦超出歐盟《化妝品法規》需要作出標示的上限。10款樣本檢出酒精（乙醇），當中3款樣本的酒精濃度高於10%，含量最高的「Origins」樣本更檢出34%酒精，使用高濃度酒精的產品有機會加速皮膚水分的流失，令皮膚變得乾燥，甚至增加致敏的風險。

消委會促請生產商避免可致敏的成分或盡量減低其含量，並清楚標示成分，讓消費者作知情之選。而消費者潔面和護膚的程序適量便可，不要過度潔面或使用爽膚水，以免失去皮膚原有的油脂保護，增加過敏風險。

是次測試的25款樣本售價介乎$69至$470，容量由100毫升至250毫升，即每毫升由$0.35至$3.92，價格相差逾10倍。測試結果發現13款樣本未有檢出致敏香料及可致敏或有機會影響生殖系統的防腐劑，總評均獲5分，該等樣本每毫升的價格由$0.45至$3.92，反映價格較高及較低的產品皆有好的選擇。

9款檢出1至4種致敏香料 「Origins」檢出量最多

消委會按照歐盟《化妝品法規》的標準進行測試，雖然全部樣本均沒有檢出禁用的致敏香料，但有36%（9款）樣本檢出共6種被限制使用的致敏香料，包括芳樟醇（6款，檢出量由0.0014%至0.035%）、香茅醇（3款，檢出量由0.0011%至0.0055%）、香葉醇（4款，檢出量由0.0014%至0.0084%），檸檬烯（3款，檢出量由0.0025%至0.015%）、苯甲醇（1款，檢出量0.025%）和苯甲酸芐酯（1款，檢出量0.0015%），全部檢出量均超出歐盟標準的上限（0.001%），需要標示該致敏成分。

而就檢出致敏香料的種類方面，「Origins」淨肌控油活膚水樣本同時檢出4種致敏香料，而「Collagen by Watsons」彈潤保濕養膚水及「Bobbi Brown」水盈礦物保濕水、「MUJI」水凝保濕爽膚水－清爽及「innisfree」 濟州香榧調理爽膚水樣本分別檢出3種和2種致敏香料。

此外，有3款樣本並未有在包裝上標示含有關致敏物，對該等物質過敏的消費者或會在不知情下誤用產品，情況並不理想，相關產品資料和測試結果已交予海關跟進。

10款檢出酒精 3款含量高於10%

是次測試有4成樣本（10款）檢出乙醇，檢出量由0.0061%至34%。當中「Origins」、「雪肌精」藥用雪肌精 (化粧水)、「Aēsop」二重奏調理液3款樣本的乙醇含量較高，分別為34%、16%及14%。消委會提醒，高濃度的酒精有機會加速皮膚中天然水分的流失，同時亦會溶解保護皮膚的油脂，令皮膚變得乾燥，甚至增加皮膚敏感的機會。曾有或患有濕疹的人士使用後，更有機會誘發濕疹或令濕疹情況加重的風險。雖然現時在歐盟或內地的法例沒有為護膚產品的酒精含量定出上限，乾性或敏感性皮膚的消費者仍應避免使用酒精含量太高的產品。

除了酒精，為延長產品的保質期，不少個人護理產品都會加入甲基異噻唑啉酮（MIT）／甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）和對羥基苯甲酸酯類（parabens）的防腐劑。由於MIT是第1A類皮膚致敏物質，海外研究報告指多達10%的濕疹患者和1.5%的人有機會對此類化學物產生致敏反應，而且反應一般較為嚴重，而對羥基苯甲酸酯類化合物有機會出現仿雌激素效果，或會干擾人體正常的荷爾蒙分泌，過往曾被指可能與增加患乳癌的風險有關連，或令青春期提早出現。

是次測試發現，全部樣本均沒有檢出MIT或CMIT，惟「Curél」深層控油保濕化妝水、「L'Oréal」完美淨白爽膚水、「雪肌精」 樣本檢出0.024%至0.089%對羥基苯甲酸甲酯（methylparaben），檢出量均符合內地和歐盟的要求。

廠商回應

「L’Oréal」供應商指該產品符合歐盟的《化妝品法規》中對致敏香料和對羥基苯甲酸酯類防腐劑的要求，該品牌一直努力確保產品安全和符合國際安全標準。

「雪肌精」供應商指產品中的對羥基苯甲酸甲酯能為產品作出防腐，而乙醇則用於調整產品質感。2種成分長久以來已廣泛使用於化妝品中，而安全性亦得到證明。公司指該產品中的對羥基苯甲酸甲酯含量亦符合國際要求。

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記者：陳麗娜