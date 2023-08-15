【消委會測試】13款5星滿分爽膚水名單　不含致敏香料最平$73入手

▲ 消委會13款5星滿分爽膚水名單。

護膚是女生每天的「指定動作」，不少人都習慣在潔面後使用爽膚水或化妝水。消委會測試了25款爽膚水產品，當中有13款獲得5星滿分總評，均不含致敏香料。

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消委會測試25款爽膚水或化妝水，價錢由$69至$470，容量由100毫升至250毫升，即每毫升由$0.35至$3.92，價格相差逾10倍。

結果發現，9款樣本分別檢出1至4種致敏香料，其檢出量亦超出歐盟《化妝品法規》上限；另有3款樣本的酒精濃度高於10%，使用含高濃度酒精的產品有機會加速皮膚表面的水分流失。

13款5星滿分爽膚水

25款爽膚水樣本中，有13款獲得5星滿分總評，均未有檢出致敏香料或有機會影響生殖系統的防腐劑，產品詳情及價錢如下：

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在所有5星爽膚水中，最低價的產品為「Joseristine 細緻毛孔爽膚液」，每支建議零售價為$73；而性價比最高的則是「The Ordinary 甘醇酸7%去角質爽膚水」，建議零售價為$107，容量為240毫升，即每毫升約$0.45。

選購及使用爽膚水貼士

消委會提醒，消費者在購買爽膚水前宜細閱產品成分、使用方法和標籤資料。至於曾有濕疹、過敏肌膚的人士要特別留意，避免選用含致敏香料、酒精濃度太高或酸鹼值太低的產品，以降低致敏的風險。

消委會亦指出，市面上有部分爽膚水聲稱可將產品沾濕化妝棉後局部敷於面上作護膚面膜使用，不過含有酒精、致敏香料或果酸等的產品未必適合用作濕敷，以免過度刺激皮膚。

一般用作深層清潔的爽膚水宜沾濕化妝棉使用，以幫助去除皮膚表面的殘餘物；而用作保濕和平衡皮膚酸鹼值的爽膚水則較適合用手拍上面部使用。

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責任編輯：沈佩珊