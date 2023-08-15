【消委會】僅3成網購平台準確收取膠袋費　消委會稱平台濫收費將成本轉嫁消費者

▲ 消費者委員會發現部分網店及網購平台在釐定膠袋收費水平時有欠清晰。（資料圖片）

為達致減塑目標，政府在2022年底要求零售商須向顧客徵收不少於1元的膠袋徵費（包括網上零售交易），並取消對盛載冰鮮或冷藏食品可免費取用膠袋的豁免。然而，消費者委員會發現部分網店及網購平台在釐定膠袋收費水平時有欠清晰，包括沒有列明收費金額、如何計算膠袋用量等，同時提供的膠袋數量不一致。

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不少消費者反映，部分商戶及網購平台濫收膠袋費及派發過多膠袋。消費者委員會於今年6至7月初，以一般消費者身分，於11間網店及網購平台購買不同種類的食品，發現部分商戶在釐定收費水平時有欠清晰，包括沒有列明收費金額、範圍與準則、如何計算膠袋用量等，亦沒有在訂購過程中向顧客提供「免膠袋」或「膠袋數量」選項。另指，不同商戶收取的膠袋費，與提供的膠袋數量不一致，包括膠袋數量超出或少於收取的膠袋費、沒有收費下提供膠袋、收費後沒有提供膠袋、在不同時間訂購相同貨品時所提供的膠袋數目及收費不同。

只有近3成網店及網購平台準確收取膠袋費或包裝費

消委會指，11間網店及網購平台之中，僅6間列明須收取膠袋費及包裝費，其中3間同時列出相關收費金額或上限。另外，有1間第三方平台只列出其中1間合作超市的膠袋費金額；而另1間合作超市的相關資料則欠奉；其餘2間則沒有事先列明收費金額，只在結帳時才實時顯示須收取的金額。消委會同時發現，在合共69次網購實試中，只有約3成網店及網購平台有準確收取膠袋費或包裝費；其中有10次獲提供的膠袋數量，超出實際收取的膠袋費；另有7次提供的膠袋數量少於實際收取的費用。另有商戶在無收費下提供膠袋，或收費後無提供膠袋。

消委會亦表示，有網店及網購平台因物流或運輸需要額外膠袋，而將成本轉嫁於消費者，違反生產者責任及污者自付原則，因此建議他們應盡可能採用簡約包裝及使用適合盛載食品的重用環保紙箱，並提供免膠袋選項。另外，消委會又建議環保署為網購雜貨服務，包括新鮮、冰鮮及冷藏肉類提供更清晰指引，說明商戶在運輸過程中，使用額外膠袋及保溫袋的適用範圍及數量，以達致全城減塑的目標。

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記者：梁凱婷