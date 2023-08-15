【消委會】7款總評4.5分或以上瑜伽褲價錢參差　平價款$149分數媲美Nike

▲ 消委會從市面購買20款女裝瑜伽運動褲進行測試。（消委會）

瑜伽是近年不少都市人熱衷的運動，而一條舒適又彈性好的瑜伽褲可提升運動表現。消委會測試市面上20款女裝瑜伽運動褲，發現大部分樣本的整體表現不俗，而總評分獲4.5分或以上的樣本，涵蓋售價由$149至$880之產品，反映質素與價錢沒有必然關係。

消委會從市面購買20款女裝瑜伽運動褲進行測試。全部為緊身長褲及高腰款式，售價介乎$149至$980。當中12款聲稱適合瑜伽練習時穿着，餘下8款只聲稱為運動褲或緊身褲。其中分數最高的是lululemon的Align™ High-Rise Pant 24" Asia F，總評獲滿分5分，價錢約$880元。而性價比最高的則是GU的Women Sports Leggings G，總評獲4.5分，價錢僅$149元。

總評4.5分或以上瑜伽褲

牌子及產品名稱 大約零售價 聲稱原產地 總評（5分滿分） lululemon Align™ High-Rise Pant 24" Asia Fi $880 越南 5 GU Women Sports Leggings GA $149 中國 4.5 Too Chill for Yoga Chill Premium Meguro Sports Pant $319 中國 4.5 Nike Zenvy Legging 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲 $799 中國 4.5 adidas Tight Fit Super High Rise 7/8 Style YOGA YGA LUX 78 TIG $699 中國 4.5 PUMA Train PUMA STRONG HW Tigh $299 越南 4.5 TITIKA Zero Touch Leggings 25'' $590 - 4.5

延展力表現極參差

調查發現，樣本間的拉伸彈性表現極參差，長度的延展率為約78.1%至177%，相差約1.3倍。至於闊度方面，延展率則為約61.8%至277.1%，相差更大，約3.5倍。整體而言，大部分樣本的延展能力都頗高，當中有9款樣本的闊度延展率更可達200%以上，表現不俗。

惟部分樣本在多次洗濯後拉伸能力大減，大部分樣本在洗濯50次後的延展表現均較洗濯前遜色，主因是布料纖維的結構、編織密度等經洗濯後會改變，所以導致其延展力增加或減少。差異最大的ASICS瑜伽褲，其闊度的延展率大幅減少約108%，但H&M樣本的延展表現較洗濯前佳，長度及闊度的延展率分別增加約9%及35%。

瑜伽褲同時亦需要有不俗的回復力，以免因拉伸而變形。大部分樣本的回復力表現理想，在完成拉伸30分鐘5後，長度及／或闊度的回復率達9成以上。整體而言，「lululemon」、「Too Chill for Yoga」、「Nike」的拉伸彈性表現較好，洗濯前後都有良好的延展力及回復力。

水分蒸發速度最多差4倍 透氣表現佳

運動衣物舒適與否，很大程度取決於布料的快乾及透氣程度。結果發現，水分蒸發速度最慢的樣本每小時只能蒸發0.38毫升水分（約2滴水），與蒸發速度最快的樣本（每小時蒸發2.03毫升水分）相差逾4倍。水分蒸發速度較慢的樣本，會使汗水留在褲身的時間較長，穿着者可能有濕漉漉、黏著皮膚的感覺。部分人士更有機會因汗水的積聚導致皮膚痕癢，甚至出現紅疹、過敏。

具高透氣度的瑜伽褲能迅速排走皮膚表面的「濕氣」，幫助散熱及保持皮膚乾爽。結果顯示，所有樣本的透氣程度都頗高，其中5款量得的水氣流量達1000g/24hr/m2或以上，穿着時會較通爽舒適。

洗濯或出汗後有褪色或染色情況

大部分樣本經50次洗濯後均出現不同程度的褪色，其中「ASICS」的褲身及「Giordano」的褲袋褪色情況較嚴重。「H&M」褲身上的印花則於洗濯後脫落。此外，有4款樣本在經多次洗濯後，出現輕微起毛球的情況。2款樣本被人工汗液浸濕後，其褲身或褲袋的顏色沾染至測試中的其他纖維，顯示有機會掉色至其他衣物，而其中1款於洗濯後亦出現同樣掉色情況。

在化學安全程度方面，所有樣本都符合相關標準的要求，惟有「Her own words」及「AUMNIE」檢出微量游離甲醛。

至於在標示纖維成分方面，「AUMNIE」所標示的成分比例與實際檢出的相差達8.2%。根據歐盟法規，混紡纖維衣物的標示成分與實際成分差異不應超過3%。消委會促請相關生產商改善成分標示的準確度，並已將檢測結果交由海關跟進。

選購及保養瑜伽褲貼士

消委會建議，消費者在購買前應親身試穿，若脫褲後發現皮膚有壓痕，即代表褲的尺碼太小，有機會阻礙血液循環及影響舒適感。而在穿着後應盡快清洗，清洗時切勿使用衣物柔順劑，勿以高溫洗濯或以乾衣機高溫烘乾及整熨瑜伽褲。若以洗衣機清洗，宜將瑜伽褲裡外反轉，並放入洗衣袋低速洗濯，以免被尖銳物品勾破褲身。

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記者：黃穎津