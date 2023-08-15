【東張西望】上水快餐店變水貨集散地　水貨客交收情況全曝光【有片】

▲ 《東張西望》報導水貨客由上水移師至落馬洲入境大堂快餐店進行交易！

昨晚（8月14日）的一集《東張西望》中，講到水貨客由上水移師至落馬洲入境大堂快餐店進行交易，《東張》攝製隊更跟蹤水貨客的交收情況！

在早上8時多，有水貨客拖篋步入快餐店，在早上9時多水貨集散地正式開始運作。

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快餐店變水貨集散地

有一名疑似為「蛇頭」的男子，在快餐店與不同人閒聊，當他回到座位後，有3名大叔圍著他，他就打開行李箱，把預先分好的貨物交給他們。

3名大叔接貨後就分頭行事，其中一名大叔就把分得的10部手機放至褲袋，估計總值超過5萬元。

後來，有不少年輕的水貨客進入快餐店內與蛇頭交收。

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水貨客交收情況曝光

其中一名任水貨客的女士，過關後到達深圳福田口岸，穿過地鐵站後再走一大段路，並一邊聽著錄音，當看到接頭的年青人，女士放下貨物便離開。

接頭人打開膠袋、檢查貨物，然後水貨客就會離開，過程相當迅速。

《東張西望》向水貨客問：「咁樣走一轉有幾錢？係唔係要識你哋先至做到？佢哋成日都有工開？」有一名女士回答：「呢個係嗰啲年紀大、退休人士無嘢做，養唔到家㗎呢啲。都可以搵幾舊水，有時都可以搵到600、700蚊。」

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