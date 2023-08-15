【癌症殺手】男子因3個壞習慣下咽長棒球大腫瘤呼吸困難　求醫揭患咽癌四期剩半年命

▲ 男子因3個壞習慣，下咽長棒球大腫瘤呼吸困難，求醫揭患咽癌四期剩半年命。

咽喉癌是常見的癌病之一。台灣一名60歲男子因呼吸不順，求醫竟揭下咽喉位置長有一個如棒球大的腫瘤，最終確診為下咽癌第四期，被醫生宣判：「只剩半年可活」。

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綜合台媒報道，該名60歲的吳姓男子有吸煙、飲酒、嚼檳榔的習慣超20年，結果在下咽喉位置長了一個棒球大小的腫瘤，導致其呼吸困難，於是前往醫院就醫。

經進一步切片檢查後發現，吳先生確診罹患下咽癌第4期，並被醫生告知只剩半年命。在接受台北榮民總醫院研發的「前導式化療組合」治療後，已經順利消滅腫瘤，還避免了切除全喉嚨，追蹤至今已經7年，也沒有復發迹象。

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吳先生近日接受媒體訪問時表示，喉嚨長腫瘤後，不時會感到呼吸困難。原本醫院已安排他住院，但因當時聽到只剩半年可活的消息後，嚇得馬上逃離醫院。後來因某日睡覺時沒有了呼吸，被家屬緊急召救護車送往醫院。

他憶述，當時先被送到附近的醫院進行了氣切手術，透過放置呼吸管讓他能夠恢復暢通的自主呼吸，隨後被轉送到北榮醫院，治療4個月後病情逐漸好轉，吞嚥與味覺恢復正常，如今説話和工作也不再受影響。

耳鼻喉專科醫生：確診下咽癌通常已是晚期

耳鼻喉專科醫生、香港中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系名譽臨床助理教授林偉雄曾接受TOPick訪問時表示，下咽癌被發現時通常已是晚期，因為早期沒甚麼症狀，或類似慢性咽喉發炎，症狀不明顯，通常要做內窺鏡檢查才可發現。當腫瘤變大，有機會導致吞嚥困難、唾液帶血，甚至有機會轉移至頸部，令頸有硬塊，淋巴核腫大。

腫瘤太大可致吞嚥及呼吸困難

若腫瘤太大，甚至有機會延伸至咽喉外圍，侵蝕附近組織，致進食、喝水時被嗆到，吞嚥困難。腫瘤甚至可延伸至周邊重要神經，譬如傷及聲帶神經，致聲音變得沙啞；若進入咽喉部位，可致呼吸困難。

林醫生表示，下咽癌患者年齡年紀偏大、以男性居多、長期吸煙飲酒；患者通常營養不足，故往往體形偏瘦。

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責任編輯：羅嘉欣