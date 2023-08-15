【BLACKPINK】Jennie出道最性感代言廣告　CK內衣廣告展現健美線條【內附多圖】

不認不認還須認，時裝品牌Calvin Klein之所以能夠建立起時裝王國，當中有兩大重要原因，就是香水系列和內衣系列長期大賣擔起這個時裝王國，就以內衣系列為例，過往能夠當上內衣系列的廣告模特兒的，都是當今最紅的運動員、影星和歌手，是身份和人氣的象徵大，今次終於來到BLACKPINK的Jennie。

隨手拈來，過往當過CK內衣系列的廣告代言人的，全都是大定熟悉的大紅人，中田英壽、Justin Bieber、香港代表就有我們熟悉的陳卓賢、盧瀚霆和江㷸生等。不至於女的當然少不了超模Christy Turlington和Kate Moss。

BLACKPINK首個跑出

今次品牌找來BLACKPINK都算是意料之內，畢竟今時今日全球最火紅的女子組合就是她們，問題只是4位女子，究竟哪一位率先當上代言人而已，而答案正是今日剛剛新鮮出爐的Jennie。

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而除了Jennie外，其實還有BTS的成員征國、音樂人Kid Cudi和模特兒Kendall Jenner等，但當然以Jennie的照片成為最有話題性的代表。

記者：何偉雄