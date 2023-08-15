【沉迷直播】未成年兒子為打賞女主播花光家中40萬積蓄　癌末父慘無錢醫治怒提告

▲ 未成年兒打賞女主播花光家中40萬積蓄，癌末父慘無錢醫治怒提告。

近年網紅直播盛行，父母應留心未成年子女有否失控打賞行為。内地一名未成年高中生就因沉迷打賞女主播，5個月内花光家中40萬積蓄，父親更恰逢癌末慘無錢醫治，月前向直播平台提告，望追回款項。

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據内地媒體《極目新聞》報道，福建福州市一戶家庭中，兒子是未滿18歲的高一學生，其父母都已60歲，無業在家。2018年8月，父母變賣房產後，家中全部積蓄約50餘萬元（人民幣，下同)。而由於父母不懂操作手機軟件，便將錢交由未成年兒子，要求他轉賬至父親的支付寶帳戶中。

結果，父母在同年12月查看戶口結餘時，赫然發現存款竟所剩無幾。追問之下才得知，原來兒子自8月上網課期間沉迷看直播，包括搞笑、唱歌類内容。因知道父親的支付寶帳戶有錢，於是就用來打賞女主播。在該年8月至12月期間，他一共打賞了數十個女主播，每次2000至3000元，其中金額最高的一次是在一日内打賞逾10萬元；5個月内打賞消費達39萬餘元人民幣。被問到為何這樣做時，兒子稱每次打賞後，直播主與他的互動就愈加頻繁：

當時成為榜一大哥就很興奮，然後就上頭（上癮）了。

癌末父慘無錢醫治怒提告

父母在得知情況後立即與相關直播平台「虎牙直播」聯繫，嘗試讓平台將錢退還。但虎牙公司表示，涉事帳號是用成年人士的個人資料註冊，因此拒絕退款要求。無奈下，父母在今年上半年聘請律師，將「虎牙直播」告上法庭，要求其返還費用。2023年6月16日，案件開庭審理。而就在這時，父親被診斷出肺癌末期，因存款不足，唯有向親朋好友借錢住院治療，非常淒慘。

律師表示，未成年兒子的數十萬元巨額打賞，父母不追認的話，此打賞行為從法律層面而言就是無效，因金額已超出未成年人的正常認知和判斷；直播平台也應對未成年用戶的監管負責。但截至目前，案件並未宣判結果。

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責任編輯：羅嘉欣