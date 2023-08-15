【消委會】洗頭水聲稱免沖洗　消委會：可帶走油脂但不能清潔

▲ 消委會檢視本港市面上21款免沖水洗髮用品樣本。（曾耀輝攝）

當市民無法用水洗頭，都可能會使用免沖水洗髮用品，希望能即時改善頭髮黏膩扁塌等問題。消委會提醒，免沖水洗髮用品屬暫時舒緩方案，長期使用更會有發炎或影響頭髮生長風險。

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有見於海外曾發生因有產品檢出高濃度致癌物苯而須進行大規模自願回收，消委會檢視本港市面上21款免沖水洗髮用品樣本的標籤資料並綜合海外的研究報告，每枝售價由$15至$410不等，發現部分壓縮氣罐裝產品所用的石油氣氣體成分或有潛在苯污染問題。另有逾6成樣本標示含變性酒精／酒精，而且普遍使用濃度亦較高（於成分列表中佔第2至5位），過度使用有可能令頭髮變得乾旱。此外，逾5成樣本成分列表標示含香料致敏物質，個別樣本更標示含多達8種，對香料過敏的消費者需要特別注意。

壓縮氣罐裝產品有機會含致癌物苯

消委會是次檢視的樣本中，11款壓縮氣罐產品全部標示含丙烷、丁烷、異丁烷，或氫氟碳化合物152a等石油氣氣體成分，當中有4款同時標示含有環矽氧烷化合物D5及／或D6。雖然海外研究指出並非所有壓縮氣罐裝產品都存有高濃度苯，而消委會檢視的壓縮氣罐樣本中亦不是全部都標示含有環矽氧烷化合物，而現時亦沒有證據顯示間中使用免沖水洗髮產品會對人體產生危害，但以安全和環保等考慮因素，消委會建議消費者盡量減少使用含石油氣氣體成分和環矽氧烷化合物的產品，改用其他配方較簡單的免沖水洗髮產品。

長期使用或可能引致不同副作用

樣本中，逾6成（13款）標示含有變性酒精／酒精，相關成分亦普遍列於成分表中較重要位置（佔成分列表中第2至5位），反映使用濃度較高。有海外資料顯示，免沖水洗髮產品的酒精濃度最高可達30%。接觸較高濃度的酒精有機會破壞皮膚天然的油脂保護屏障，如果頭髮的油脂被過度去除，可能令頭髮變得乾燥欠光澤。

所有調查樣本中有14款標示含有香料，當中11款標示含1至8種香料致敏物質，2款樣本分別標示含有7至8種香料致敏物，對香料或相關香料物質有過敏反應的人士應特別留神。另外，有5款樣本欠標示詳細成分資料，消費者無法從標籤辨識產品是否含可致敏的成分。

美國國家毒物中心認為，免沖水洗髮用品普遍含有香料、表面活性劑和防腐劑，若經呼吸吸入，有機會令某些人士的呼吸道造成刺激，如果在密閉空間內使用，更可能引起咳嗽，甚至出現呼吸困難。消委會建議生產商改用較安全和環保的原材料製造產品，並加強品質監察，盡量降低產品可能含有或釋出有害物質的可能性。

不能代替用水清洗頭髮

消委會強調，免沖水洗髮用品只能幫助吸走頭髮上的油脂，減低油膩感，改善外觀，並不能真正清潔頭髮，無法徹底去除頭皮和頭髮上的油脂和污垢。消委會提醒消費者要保持用洗頭水和清水洗頭的習慣，以保個人衞生。如果長期貪方便單靠免沖水洗髮用品，頭皮及頭髮可能會積累美髮用品的殘餘、污垢和微生物，長遠影響頭部皮膚健康，導致發炎甚或影響頭髮的生長。

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記者：黃穎津