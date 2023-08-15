【消委會】市民遭高壓推銷7萬元脊椎痛症療程　反致背部劇痛入院

▲ 市場上的痛症紓緩療程及治療服務收費不菲。（資料圖片）

市場上的痛症紓緩療程及治療服務收費不菲，消費者委員會接獲不少有關投訴，當中普遍涉及療程效果不佳及不良銷售手法等。消委會提醒商戶不能以高壓手法、誇大病情及成效，誤導消費者簽訂服務合約，或其他不良營商手法推銷其服務及療程。

最新影片推介︰

消委會發現，不少療程均以預繳套票形式銷售，商戶會以優惠折扣及贈送療程作招徠，例如「首次免費體驗」、「買10次送10次等」，但實際上以不良營商手法推銷其服務及療程。

以免費體驗及贈品作招徠後 被高壓推銷7萬元療程

投訴人長年承受嚴重的脊椎痛楚，受1間由藝人代言、以「首次免費體驗，免診金及送1次治療方法和止痛膏」作招徠的公司吸引，便預約其免費體驗。當日，該公司1名職員以儀器照投訴人的背部後，聲稱其痛楚是脊椎彎曲所致，須安排療程將脊椎拉直，以根治痛症，便用儀器大力拍打投訴人脊椎兩側，再用手推直脊椎。及後，職員表示只有「照背部」為免費體驗，而「儀器拍打脊椎」及「人手推直脊椎」須額外收費，並高壓推銷價值7萬元的41天療程套餐。公司亦不接受逐次支付費用，投訴人終簽訂服務合約及付款，但於當晚因背部突然劇痛，須入院留醫。

投訴人兒子翻查療程單據，發現已收取當時職員稱消費滿7萬元，便會獲贈的「激光嫩膚」療程費用。於是，他向消委會投訴該公司誇大成效，以及職員誤導及誘導其父親購買大額套票，消委會與該公司跟進事件及調停後，投訴人最終獲退款約55,000元。

4個月內遭推銷共購逾30萬元套票

投訴人患肩周炎，留意到1間公司的廣告後，前往試做免費紓痛療程，並在職員落力推銷後同意購買療程。然而，職員於每次治療期間，仍不斷游說及推銷，投訴人擔憂職員只顧推銷，而忽略療程安全，在4個月內半推半就共購買價值317,000元，涉及逾200次的療程。投訴人認為療程未有紓緩痛楚，共對該公司的高壓銷售手法感極大壓力，遂尋求消委會協助，並要求所屬公司退回餘下療程費用約137,000元。

該公司回覆消委會表示，同意將剩餘療程轉換為其他療程、健康產品，或轉讓給投訴人朋友使用，不過投訴人不接受有關安排並要求直接退款。經過消委會再三調停後，該公司最終同意退款，金額亦由起初約25,300元增至9萬元。

20次療程苦無效果 商戶稱斷做1周所致

投訴人的雙手經常麻痺及疼痛，而困擾多年，因此接到1間公司的宣傳電話後，決定進行檢查。職員聲稱完成10至20次療程後，麻痺及疼痛能得到改善，他於是購買價值37,000元的療程。惟經過20多次的治療後，投訴人的痛症完全沒有改善，更患上肩胛骨痛數月，他懷疑是受治療所致，因此向該公司要求退款，但職員表示只能替他轉換脊醫，投訴人遂尋求消委會協助。

該公司向消委會解釋，治療方案為「每星期須進行3次療程」，才能達致改善效果。惟根據紀錄，投訴人接受治療期間，其中1周只進行2次療程，另外亦有1周沒有進行療程，因此認為投訴人可能因沒有按照脊醫建議，以致治療效果未如理想，故無法安排退款。消委會遂建議投訴人可考慮循法律途徑作出追討。

消委會建議，消費者應考慮自身病情、身體變化或對療程的接受程度，合理謹慎地選擇適合自己的治療方案，並適時調整，因此不宜大量購買療程。同時，消委會指消費者須留意療程是否具科學根據，以免選擇效果成疑的療程，亦不應在沒有專業評估下花費大量金錢，冒上延醫或傷害身體的風險。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷