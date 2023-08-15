【暑假開支】家長曬暑期開支表人均花費逾萬元　最貴活動一周燒6千5港元

▲ 有內地家長曬暑期活動開支表，每人平均花費逾萬元。

每年暑假家長都相當頭痛，如何為小朋友安排活動，過一個充實又有意義的暑假呢？近日內地有家長就在網上公開自己為仔女報暑期班的開支表，最誇張的一張埋單總結7.1萬人民幣（下同，約7.6萬港元)，而最近最紅的暑假「研學遊」，一星期開支達6,000元人民幣（約6,459港元），震驚網民！

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據內地傳媒紅星新聞報道，有傳媒對內地家庭在暑假開支進行了調查，暑期開支在5千元至1萬元之間的家庭最多，佔比35.27%，緊隨其後的分別是開支在2千至5千元和1萬至3萬元兩個區間的家庭，比例為30.62%和23.64%。

一名姓金的媽媽育有一名升小五的孩子，她稱自己是「躺平」的家長，暑假期間給孩子安排的都是興趣類課程，包括：羽毛球、畫畫、舞蹈、鉛筆字，4個課程加起來差不多要一萬多元。加上用萬多元帶孩子旅行一次，總支出將近3萬元。

旅遊及興趣班最大開支

另一位兩孩媽媽稱，暑假沒有為孩子報任何班，僅是帶孩子自駕到南京和周邊出行了幾次，且住在親戚家中，一個暑假的費用大概是2,000元至3,000元左右。她平日會替孩子安排上午在家學習，下午到科學館、圖書館等地方，也安排孩子做家務。

▲ 這位家長沒有去旅行都用了3.3萬元人民幣。

家長董女士表示，暑假同樣沒有給孩子報任何興趣班，但就去了一趟北京，花費了一萬多元。她說相比以往，今年旅行費用的增加直接拉高暑假的開支金額。

而香港一直盛行的遊學團，內地稱為「研學遊」，都是不少家長暑假的選擇。有家長表示有為孩子報名，不到一周就索價5、6千元，家長稱：

現在就希望娃趕緊開學，不然我的錢包是真的遭不住了。

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責任編輯︰王明芳