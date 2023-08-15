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【尋找失物】網民懸紅10萬元尋找丟失木珠手鏈　意義重大不問尋找經過

社會 11:18 2023/08/15

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有網民願意懸紅10萬元予尋得手鏈的好心人。

有人懸紅10萬港元尋找失物。近日有網民於社交網站發帖，指在上周六（12日）乘坐國泰航空CX754航班從曼谷飛香港，期間懷疑遺失一條對他有重大意義的木珠手鏈，願意懸紅10萬元予尋得手鏈的好心人。

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該名網民指，他當時坐於經濟艙72D位置，並懷疑將一個深藍色尼龍拉鍊手提包遺留在71D椅背之後，手提包內有其黑色BV銀包、現金、身份證、護照、回鄉證、信用卡，以及一條穿載在其身上30年的木珠手鏈。

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該網民表示，該條木珠手鏈對其意義非常重大，懇請看到這個手提包的人，馬上致電+852 9889 3280與其女兒馬小姐聯絡，並願意附上重酬$10萬港元現金。他又強調，不問任何尋找經過，就算內裏的銀包、現金或證件不見亦無所謂，只希望馬上找到木珠手鏈。

他續稱，現已向國泰失物認領處及行李部查詢，惟目前仍未有結果，希望國泰清潔部的組員可以再留意一下失物及垃圾。

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記者：黃穎津

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