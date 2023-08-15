【細菌溫床】超過4成人去廁所會睇電話　醫生警告 : 增加患痔瘡風險

▲ 超過4成人去廁所會睇電話 醫生警告 : 增加患痔瘡風險。

去廁所睇手機竟有健康風險? 近日外國有關市民如廁時使用電話的頻率，發現在2000人的民意調查中，43%人承認去廁所時會使用手機。有醫生便警告這不良壞習慣，會使手機螢幕上的細菌增加，更會增加患痔瘡的風險。

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根據《每日郵報》報道，一項2000人的民意調查發現，43%人在上廁所時使用手機，當中年齡群主要集中於35至44歲人士，而較傳統的老一輩，即55歲以上的人士則較少有這習慣。此外，Mobile Phones Direct的調查還顯示，10%的人還會把手機帶進浴室；YouGov的調查則指，以各國人民如廁帶手機的頻率，以中國居首佔62%，而2、3名分別為澳洲和意大利。

健康專家說，將手機帶到廁所的習慣，可能會讓細菌轉移，或從嘴巴進入身體。外科醫生亦警告，在廁所滑手機很不健康，不僅會增加手機螢幕上的細菌，還會增加患痔瘡的風險。

Mobile Phones Direct負責人Martin Thorpe表示，在廁所裡用手機，不是一個好習慣，因為有衛生風險。他又指這些數字也提醒人們，手機不必隨時都放身邊，尤其是人生「辦大事」的時候！

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責任編輯：羅嘉欣