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【破毒強人】胡美貽坐大髀用嘴餵Patrick Sir搶鏡　千金小姐Nicole具生意頭腦【多圖】

娛樂 15:52 2023/08/15

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

胡美貽昨晚一集《破毒強人》用嘴餵Patrick Sir食毒品，意識極大膽。

TVB劇集《破毒強人》正在熱播，反應不俗。昨日（8月14日）一集尾段，講到胡定欣飾演的章琳，帶飾演同事Cyrus的「Patrick Sir」林溥來到私竇參加毒品派對，一到場即獲不少女性埋身，就算有美女給他毒品，他也堅持不碰。

直到胡美貽跨坐在其大髀，用口嘴對嘴餵搖頭丸，沉迷美色的Patrick Sir難以抗拒，他更抱住胡美貽腰部及臀部，挑逗過程意識大膽，畫面勁香豔！

而胡美貽情挑Patrick Sir引起網民關注，人氣再度急升。

【香港小姐】胡美貽體驗生吞活蟲　主持節目一向搏曾講一夜情有何要求【多圖】

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【香港小姐】胡美貽體驗生吞活蟲　主持節目一向搏曾講一夜情有何要求【多圖】

獲父打本百萬營商

現年29歲的胡美貽（Nicole）於2017年參加《香港小姐競選》入行，雖然11強止步，但獲TVB賞識簽約成為旗下藝人。

在美國長大的Nicole出生富裕家庭，父親在當地經商、母親是醫生。她於2015年在美國University of California, Irvine的商業經濟學系學士畢業。

具生意頭腦

雖然她貴為富家女，但自食其力。早於2015年，她已獲爸爸打本100萬元做生意，在三藩市開店賣滷水、開奶茶店Bubblecup，此外有買股票及房地產等，創業經驗豐富。

她在2018年開設以榴槤為題的甜品店榴槤樂園，短短兩個多月，便獲米芝蓮街頭小食推介，之開更再開有2間分店。不但開設甜品店，更在馬來西亞買30畝地種榴槤，自給自足，被封「榴槤女王」。

最新影片推介：COLLAR專訪

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言論大膽

J2台改革後，Nicole成為J2er後經常在該台主持節目，當中在節目《港女野人》、《阿媽唔信我去亞馬遜》要上山下水零怨言外，還表現出不俗毅力及有領導能力，絕非嬌生慣養。

她亦參與不少劇集拍攝，包括《白色強人II》《金宵大廈2》、《法證先鋒V》等，大多為客串角色。

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此外，她言論也十分大膽，在《鋪鋪Poker》其中一集被嘉賓的阿Bob林盛斌問她和黃紫恩（Jojo），如果在他、郭偉亮（Eric）、方力申、譚焯升（Clevis）當中選一夜情對手時，Jojo認為挑選一夜情對象最緊要口密，而Nicole竟直言︰「一夜情一定要靚仔，Size都好緊要！」

Nicole得知Bob有個集齊各式男女資料的「強大Database」，足以開發一個app撮合男女，她直接追問阿Bob：「你個Database有冇啲啱我用㗎？」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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