【醫療事故】31歲孕婦剖腹產後出血喪命　荃灣港安醫院：團隊已全力救治

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荃灣港安醫院疑發生醫療事故，31歲孕婦剖腹生產後疑失血過多，翌日死亡。

荃灣港安醫院回覆傳媒查詢時稱，事件涉及31歲產婦，分娩後翌日去世。產婦於今年7月5日入院進行陰道分娩，但未成功。醫生建議轉為緊急剖腹分娩，病人在生產後狀況曾穩定且清醒。

病人至凌晨時份病情轉差，有醫生在院內密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，使用藥物及輸血控制病情。及後病人情況繼續轉差，主診醫生決定對病人進行子宮切除手術，深切治療部團隊和多名專科醫生加入治療。術後病人轉到深切治療病房，急救團隊啟動一切可行的急救措施全力救治病人，醫生也持續與家屬溝通。然而病人情況急劇惡化，之後逝世。

荃灣港安醫院表示，醫院上下深感痛惜和遺憾，向逝者家屬致以最深切慰問，並將繼續與家屬保持聯繫，提供所需協助。

醫院續稱，已即日向衞生署匯報，目前正在與衞生署密切聯繫，亦已交死因庭跟進，調查出結果前不便透露更多詳情。

衞生署：收到私家醫院呈報

衞生署確認，上月6日收到一間私家醫院，呈報醫療風險警示事件，院方已向死因裁判官報告個案。

衞生署說接到醫院呈報後，已即時調查，要求醫院4星期內提交報告。署方已收到醫院的調查報告，調查及跟進工作仍在進行中。衞生署一般會於9月份，在私營醫療機構規管辦公室網頁發布7月份的醫療風險警示事件。

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責任編輯：吳卓峰