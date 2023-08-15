【寵愛Pet Pet】姜大衞讚周嘉洛轉數快　徐榮一夜情被陳庭欣咀到成身唇印

TVB劇《寵愛Pet Pet》在昨晚（8月14日）繼續大放笑彈，金惠婷Paula（林夏薇飾）和汪聲仁（周嘉洛飾）因Paula爸爸金青松（姜大衞John哥飾）的關係，兩人被逼扮拍拖。

有一日，青松帶着Paula殺上阿仁屋企突擊檢查，阿仁剛好正在看一套名為《鹹到出汁》的影片，加上成張枱都是紙巾的關係，令青松誤會他睇鹹片。

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揭阿仁可憐身世

但其實《鹹到出汁》只是講述一位廚師沒有了味覺，所以煮咩都勁鹹的故事。之後青松再進行地氈式搜查，發現阿仁家藏有Paula黑Bra，Paula見到自己的黑Bra後怕醜又愕然，不知所以的阿仁則百詞莫辯，真相原來是貪玩的冬甩，偷偷將黑bra從家中擔去阿仁屋企。

青松經過是次家訪後懷疑阿仁一腳踏兩船，之後再找上Paula一起「捉姦」，後來發現阿仁其實只是為婆婆（程可為飾）慶生。

原來阿仁身世十分可憐，阿爸死得早阿媽又爛賭，年幼時幸得到隔籬屋婆婆照顧，兩個無血緣的人自此相依為命；現在婆婆患了腦退化，阿仁亦承擔起照顧她的責任，情節感人。

John哥爆薇薇嫌嘉洛好煩？

飾演金青松的John哥在劇中是一名心理學教授，為測試女兒Paula是否與阿仁真拍拖花招盡出，John的生鬼演出、及與薇薇嘉洛的搞笑互動，獲不少網友大讚。

TVB在昨日（8月14日）釋出花絮片，John哥與薇薇一同受訪，John哥一開波就大放笑彈：「佢（薇薇）話我聽呀，嘉洛仔好煩呀！」薇薇聞言即時嚇到耍手擰頭：「我冇講過，呢啲係John哥自己加嘅花絮！」

John哥稱讚嘉洛

John哥搞笑之餘亦不忘大讚嘉洛：「佢諗嘢幾快，我哋有時傾呢度加啲、呢度減啲，佢即刻就收到。佢個樣睇落好似好蠢，其實好鬼醒，但都係同我差好遠！」嘉洛受訪時則坦言很開心能與John哥合作：「正式開工時真係獲益良多。」

提到其中一個場口要打John哥心口，他笑言：「John哥係專業動作演員，我對佢好有信心！」

「薇洛CP」入屋

隨着劇情發展，Paula與汪聲仁的感情逐步升溫，「薇洛CP」亦獲網友大讚甜度爆錶，難怪薇薇早前透露與嘉洛拍攝的洗頭和跳舞彩蛋片已超過250萬點擊次數，足見「薇洛CP」相當入屋，據知本周兩人會再次合體推出彩蛋片。

另外，自劇集播出以來，劇中飾演度縮老闆杜志德的徐榮，搞笑演出一直獲網友關注，今晚（8月15日）播出的《寵愛Pet Pet》，徐榮將與飾演闊太程何婉琴的陳庭欣發生一夜情，徐榮更被咀到成身都係唇印，惟陳庭欣開心過後竟然𡁻完鬆！

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