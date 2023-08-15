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【金像影帝】謝賢持拐杖無需別人攙扶　謝霆鋒派助手照顧四哥超貼心

娛樂 12:16 2023/08/15

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

謝賢近況曝光！

現年86歲的謝賢，去年於第40屆香港電影金像奬「封帝」，在頒獎典禮上，謝賢脫下口罩發表得獎感言時，被發現嘴巴歪斜，外界憂慮他是否曾經中風。上月，內地網更謠傳謝賢因中風入院，兒子謝霆鋒由澳洲趕回港，事後英皇代作澄清，回應沒有此事。

近日，有網民拍下謝賢的近照，四哥的近況曝光，引來網民熱議！

【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心

霆鋒派助手照顧四哥

該網民上載一張謝賢的背面照並寫道：「謝賢在小西灣？」，只見四哥一身黑色打扮，他穿上黑色皮褸，手套、波鞋及拐杖均全黑，四哥依然束著小馬尾，身旁站著一名穿上「鋒」字風褸的男人，估計是兒子謝霆鋒派工作人員照顧爸爸。

不過見謝賢撐着拐杖行路，不需要人攙扶，似乎狀態不錯，只是身型比前瘦了一圈，當中有人留言道：「前陣子八卦還說中風了，看來是假的」

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數度被網民野生捕獲

其實今年4月份，有女網民於山頂巧遇謝賢，更於網上分享跟四哥的合照，謝賢更搞笑地目不轉睛望著對方，當時的四哥也是全黑型格打扮。

另外，於去年7月，同樣有網民在山頂巧遇謝賢，四哥更跟對方的孩子合照，之後四哥更除下口罩食雪糕，似乎四哥不時出沒於山頂。

及至去年8月，有網民於中環置地廣場野生捕獲四哥，撐着柺杖的他建步如飛，即使落扶手電梯也不需要人攙扶，難怪網民大讚「英姿颯爽帥氣」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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