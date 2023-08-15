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【李玟離世】李玟丈夫Bruce再度發聲明　稱得知Coco罹癌即安排就診

娛樂 12:06 2023/08/15

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李玟（Coco）的丈夫Bruce再度發聲明！

一代樂壇天后李玟（Coco）於7月5日離世，享年48歲。Coco離世後依然新聞不絕，皆因早前李思林在Coco追思會期間突然激動爆喊，攬着親友並大呼：「佢攞走咗我妹呀！」

大姐李秋林就解釋：「佢意思係話佢害死咗我妹呀！佢害死咗我妹呀！個衰人害死我個妹呀！」雖未有指名道姓，但矛頭直指Bruce。

自Coco離世後一直成為焦點的Bruce，再度發聲明澄清不實言論：

2023年7月27日，我就本人和CoCo的婚姻及財產狀況進行了回應。但部分主體仍拒不刪除不實言論，還繼續傳播有關我和CoCo的不實言論。對此，本人再次鄭重聲明如下:

去年夏天，我和CoCo在馬爾代夫度假時，CoCo告訴我她覺得自己可能罹患癌症。我第一時間安排CoCo回香港就診檢查，CoCo檢查後的次日因工作需要前往中國內地，而我則前往歐洲探望家人。在CoCo於中國內地隔離期間，我收到CoCo確診乳腺癌的消息。而她決定於完成中國好聲音的節目製作，才回港就醫。

我與CoCo的婚姻及財產狀況均為個人隱私，任何主體都不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隱私權。而所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系部分主體 為博取流量的惡意炒作行為，已嚴重侵犯我的名譽權。嚴正警告相關侵權行為人立即停止侵權行為，刪除有關我與CoCo的婚姻及財產狀況的不實言論。網絡非法外之地，我已委託律師事務所，對任何主體超越道德和法律底線，拒不刪除或繼續傳播侵犯我本人和家人的合法權益的言論，運用法律手段追究到底，決不姑息!

我堅決否認任何被錯誤陳述的虛假言論, CoCo已經離世了，我請求各界尊重CoCo，讓她得到安息。我不會再對任何不實言論，背離事實的報導作出任何回應。

李玟、Bruce（微博圖片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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