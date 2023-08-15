【行行出狀元】當清潔工人引以為傲 20歲青年：照顧到家人我很快樂

▲ 萬奧曼為了減輕家庭負擔，早年輟學成為倒垃圾工人，憑著血汗和努力換來家人過上穩定的生活，他為此感到十分驕傲和快樂。

職業無分貴賤。馬來西亞一名青少年為了減輕家庭負擔，早年輟學成為倒垃圾工人。他沒有以這一職業為恥，更憑著血汗和努力換來家人過上穩定的生活，「我靠這份工作照顧家人，我真的很快樂。」積極勤奮的人生態度及對工作的熱枕，令不少網友感到被鼓舞！

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綜合外媒報道，青少年名萬奧曼，今年20歲。他在社交平台擁有個人的帳戶，除了上載一些生活的點滴，也不時分享一些工作時的影片，除了為自己作一個記錄，他也希望能以此啟發到社會大眾對此類工作的認識。

萬奧曼透露自己家中環境十分貧苦，他的姐姐在中四的時候便輟學了，而他為了減輕家中的負擔，也選擇輟學養家。起初，他嘗試過不同的工作，例如在餐館當過服務員，也試過和父親成為拖車員等等。

到18歲那年，萬奧曼加入了一間名彭亨關丹阿南弗拉(Flora Alam)的公司成為倒垃圾工人。普遍大眾對於倒垃圾的工作都可能存在不少的偏見，但是萬奧曼卻對此不感到羞恥，

這就是我工作的樂趣，這裡的工作環境非常好，我也特別舒心。

萬奧曼更重申，這一份工作是合法的，而自己更是靠著雙手努力奮鬥、用血和汗慢慢累積財富。

此外，成為倒垃圾工人2年，萬奧曼家中的經濟情況也慢慢變得更好。從他上載的影片可見，他常常帶家人出去吃喝玩樂，雖然是簡單的到快餐店用餐，但卻是叫了幾大盤的炸雞和薯條，一家人的臉上都是掛滿笑容。萬奧曼坦言為此感到驕傲和光榮，

我靠這份工作照顧家人，可以帶家人去吃快餐、妹妹們能夠安心求學，我真的很快樂。

影片中，萬奧曼也以自身經歷向大眾呼籲，不要因職業的貴賤而放棄好的機會，只要從事的工作是合法的，那麼賺來的錢也是心安理得的。

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責任編輯︰王明芳