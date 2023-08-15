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【網絡熱話】寶馬山巴士多次上斜失敗一度溜後　乘客與地盤工齊疏導交通

健康 12:33 2023/08/15

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天氣乃影響交通一大因素，隨時可能釀成意外。有網民上周四（8月10日）在社交平台上分享，指一輛巴士於寶馬山一段「亡命斜」上行駛時，疑似因為天雨路滑而導致後軚抓地力不足，多次嘗試上斜皆失敗，甚至一度溜後。所幸事件並未造成任何人受傷，但乘客就紛紛下車，當中有熱心人士在下車後與地盤工人一同在現場協助疏導交通，之後亦有其他巴士車長前來幫忙。

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樓主上周四在Facebook群組「馬路的事討論區」發文並上傳相片及影片，表示當日早上8點40分，一輛85號巴士在寶馬山一個路段上斜，但疑因天雨路滑，多次嘗試加大馬力仍未能成功，甚至一度令巴士溜後。樓主就指出巴士「左後車轆明顯無法抓地，最後一次嘗試失敗更導致大溜後」，場面驚險，受驚嚇的乘客亦紛紛要求下車。事件並沒有造成任何人受傷，但就導致寶馬山交通嚴重擠塞。

樓主又指，有熱心乘客下車後與附近的地盤工人一同在現場幫忙疏導交通，其後亦有其他巴士車長嘗試幫忙上斜，但就未見成功，帖文最後亦提到事件結局不明。

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帖文引來不少網民關注，有人留言指「車軚的質素唔掂」，亦有人指出政府應該在高危路段使用抓地力更強的物料，「以前喺啲危險彎位或者易跣呔嘅地方，政府都會做啲靚嘅鋼黑色鋼沙地，呢十年從來冇見過」。此外，亦有人分享過往經歷，指該路段多年來一直是「巴士難關」，「當年考會考上寶馬山就係俾佢跣一鑊，exactly同一個位唔上唔落，司機叫全部人落車，我即刻要跑上山，好彩冇遲到」、「以前喺寶馬山讀書，仲多呢啲事發生啦」。

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責任編輯：羅嘉欣

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