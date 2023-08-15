蔡思韵演《還錢》首當台灣賀歲片女一　Cecilia獲陳柏霖讚有喜劇天份

▲ （左起）李銘忠、蔡思韵、陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹。

蔡思韵（Cecilia）早前赴台灣拍戲，參演由億萬監製葉如芬領軍、《第九分局》導演王鼎霖的原創故事並參與編劇的動作喜劇《還錢》。

今次是蔡思韵首次出演台灣賀歲片女一，同戲還有台灣4位男神陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹以及李銘忠相伴，眾人在拍攝中都有不同的火花。

昨晚（8月14日），《還錢》劇組在台北舉行煞科宴，一眾演員都有出席，監製同時宣布電影將於明年情人節檔上映，現場3位男生都將殺青花束獻給女主角蔡思韵，蔡思韵首次拍動作喜劇，電影更於賀歲檔上映，對此她表示既興奮又緊張。

蔡思韵台灣過最後一個「2字頭」生日 《還錢》劇組送上慶生驚喜

《還錢》帶給Cecilia不少個「第一次」：「今次係疫情後再去台灣拍戲，加上拍動作喜劇所以特別好玩。大家煞科後趁着有少少空檔，都有約出去一齊食飯、打羽毛球做些健康一點的運動，整個團隊都非常有愛對我好照顧。

她續指：「首次挑戰喜劇角色好玩又有趣，平時找我演的都文戲為主，今次表現一啲平時大家無見到我嘅另一面，前期製作及拍攝時間雖長，因為要練動作電單車同健身，成個人都變得紮實左，今次真係合作得相當開心，大家都希望《還錢》大賣可以開續集等大家可以再喺埋一齊瘋！」

▲ 蔡凡熙、蔡思韵、陳柏霖、林哲熹、李銘忠

思韵具喜劇天份



而蔡思韵戲中的前度陳柏霖非常努力用廣東話大讚對方，他說：「今次思韵第一次拍喜劇，我覺得佢真係有天份，整個過程非常愉快，佢嘅普通話真係講得好好，節奏都好好。」同時一旁的Cecilia都即時大讚陳柏霖廣東話講得非常好。



然後心思細密的陳柏霖問蔡思韵以前有否拍過打戲，當蔡思韵回應沒有時，陳柏霖興奮地說：「難怪！因為她第一次拍打戲，我們對戲時她就真的打下來，然後就被打到了，超猛！然後我都很怕她出手，我都跟她說『演一下就好了，不要真的打』。」

蔡思林哲熹早認識

Cecilia在台灣讀書的大學學長林哲熹也補充說：「我都有聽到柏霖提醒另一個動作演員要小心蔡思韵，不過大家一起拍戲很開心，她真的蠻好笑的。」



而當晚搞笑的亮點就在蔡凡熙大整蠱特別為蔡思韵設計了一張極具「特色」的名片，讓大家都貼在身上。

照片是蔡思韵反白眼，再加上「大推！激推！見到都說愛，香港優質女星蔡思韵」

而且，更貼心地加上蔡思韵的IG帳號，幫她呼籲大家都要追蹤，事後他笑着解釋說：「給大家推廣一下，希望她將來有更好的發展。」

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