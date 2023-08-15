  • 32°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 13:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】陳泳伽最單曲講追夢　Winka：我相信努力不會白費

娛樂 13:15 2023/08/15

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

陳泳伽（Winka）推出新歌《奇異小姐》。

繼三月推出個人單曲《一手造成》，在網上點擊突破百萬後，女團COLLAR成員Winka（陳泳伽）推出新歌《奇異小姐》，今次新歌不再談情，反而以勵志為題，主要講「追夢」，無論遇上幾多挫敗也好，只要堅持着、不斷嘗試，終歸可以達成目標，就如Winka的音樂路一樣，經常遇上挫敗，但她依然屢敗屢戰，勇往直前。

【COLLAR成員】許軼憶與隊友齊出埠感開心　Day四眼look出席活動：好舒服

《奇異小姐》講追夢

新歌《奇異小姐》MV，透露一個戲劇演員的故事，從而帶出永不放棄，追求夢想的訊息，Winka表示：「面對自己追求嘅嘢，好多時喺過程都會遇上挫敗，可能因為不成熟，或者未有經驗，所以未得到成功，但只要堅持，就算帶點儍氣，亦會有人懂得欣賞。」

點擊圖片放大
+4
+3

Winka曾歷聲帶受傷

提起挫敗，Winka自言經常會遇上：「可能我對自己要求比較高，亦希望身邊嘅人會鍾意自己嘅嘢及音樂作品，但好多時覺得做得唔夠好而有挫敗感。」

音樂路上，Winka表示最大一次挫敗，莫過於聲帶受傷，她謂：「曾經因為聲帶受傷而唱唔到高音，嗰時嘅我，係要逐個Key去練番，差不多花逾半年時間先練番以前嘅聲線，而呢件事，對於我喺今次首歌上，有好大啟發，就算挫敗過，只要唔好放棄，搵適合方法，加一點時間去重拾步伐。我相信努力不會白費，上天及身邊人一定會睇到。」

Winka推出第2首個人單曲《奇異小姐》。（發相）

Winka預告再有新歌

問到Winka剛完成團歌《idc》後，緊接便推出個人歌曲《奇異小姐》可感壓力？

Winka指：「做團歌好開心，可以做到不同嘅作品畀大家，可以話係期待已久，唔覺得有壓力，呢段時間推出團歌再加自己歌，成件事感覺好圓滿。」

Winka亦透露今年會推出4首單飛歌曲，餘下的兩首歌，她希望嘗試曲風上跟過往有所不同，呼籲大家密切期待。

最新影片推介：COLLAR專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到
13:27 2023/08/08
【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到
【女團COLLAR】COLLAR諗計整蠱自己隊友　諗盡方法整喊Marf+Day+Winka
16:36 2023/07/24
【女團COLLAR】COLLAR諗計整蠱自己隊友　諗盡方法整喊Marf+Day+Winka
【COLLAR成員】Ivy So粉絲以偶像名義行善　蘇雅琳粉絲派飯助基層
12:34 2023/08/09
【COLLAR成員】Ivy So粉絲以偶像名義行善　蘇雅琳粉絲派飯助基層
【COLLAR COLLECTS】COLLAR推YouTube頻道　零偶包咀出「大媽的愛」【多圖】
13:05 2023/07/01
【COLLAR COLLECTS】COLLAR推YouTube頻道　零偶包咀出「大媽的愛」【多圖】

你可能感興趣

【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到
13:27 2023/08/08
【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到
【女團COLLAR】COLLAR諗計整蠱自己隊友　諗盡方法整喊Marf+Day+Winka
16:36 2023/07/24
【女團COLLAR】COLLAR諗計整蠱自己隊友　諗盡方法整喊Marf+Day+Winka
陳泳伽 COLLAR 娛樂人物職業 歌手 組合 MV 演員 歌曲 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【急召的士】BB發燒乘客急召的士去醫院　司機因一事拒接單︰做好人都要食飯養家
10:40 2023/08/14
【急召的士】BB發燒乘客急召的士去醫院　司機因一事拒接單︰做好人都要食飯養家
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限