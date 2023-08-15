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【深圳好去處】深圳推港人吃喝玩樂旅遊攻略　繁體字手繪地圖5大口岸免費派

親子好去處 13:19 2023/08/15

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

深圳為港人推出《我同勒港》深圳吃喝玩樂攻略小冊子，即日起在5大口岸免費派發。

香港與內地恢復通關後，大批港人趁假期一家大細北上深圳吃喝玩樂，因此深圳文化廣電旅遊體育局推出《我同勒港》深圳旅遊攻略小冊子，周日（13日）起在5大口岸免費派發。為方便港人參閱，小冊子以手繪形式整合打卡點及吃喝玩樂資訊，更以繁體字印刷，相當貼心。

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自踏入暑期以來，愈來愈多港人北上深圳消費，有見及此，深圳市文化廣電旅遊體育局編制《我同嘞港》深圳旅遊攻略摺頁小冊子，現正在福田、皇崗、羅湖、深圳灣及蓮塘5個口岸的入境通道免費派發。小冊子分為「玩轉口岸一公里」及「深圳遊玩打卡地圖」兩個系列，方便港人規劃旅遊行程。

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周末遊必睇「玩轉口岸一公里」

據當局介紹，小冊子的設計是基於港人北上深圳旅遊喜好的調查，通過手繪地圖形式，向港人推介深圳玩樂好去處。其中，「玩轉口岸一公里」系列推介各個口岸附近的吃喝玩樂好去處，最適合港人收工或周末出行的需求。

而「深圳市遊玩打卡地圖」則更全面介紹各大商圈、休閒好去處、餐飲好店、深圳十峰、 5A級景區、山海連城、深圳十大特色文化街以及住宿推介等。小冊子還整合了優惠資訊，非常實用。

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深圳市文化廣電旅遊體育局旅遊推廣促進處處長張振洋透露，他們接下來會將圍繞深圳的山海資源、消費商圈、時尚產業、夜間經濟、工業旅遊等，開發出更多旅遊產品，滿足香港居民來深圳旅遊消費的需求。

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責任編輯：王明芳

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