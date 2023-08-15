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【天氣報告】本港天氣炎熱有幾陣驟雨　蘭恩今日橫過關西進入日本海

社會 12:25 2023/08/15

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本港今日天氣炎熱，氣溫介乎29至33度。（資料圖片）

天文台今日（15日）表示，位於南海北部的高空反氣旋正逐漸增強，同時有一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今日天氣炎熱，氣溫介乎29至33度；過去1小時，大埔地區更錄得34.4度。另有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴。下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩西南風。

在正午12時，強烈熱帶風暴蘭恩集結在大阪以西約60公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過日本關西一帶，並進入日本海。

高空反氣旋會在明日（16日）為華南沿岸帶來酷熱的天氣。同時，受西南氣流影響，該區亦會有幾陣驟雨。天文台預料一道低壓槽會在本週後期影響廣東沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。隨著高空反氣旋在下週初再度增強，華南沿岸則天色好轉，天氣炎熱。

天文台展望，明日天氣酷熱，亦有一兩陣驟雨，隨後兩三日驟雨逐漸增多及有雷暴。

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記者：梁凱婷

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