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【消暑飲品】READY 100%純天然非濃縮原鮮果汁　推創新口味菠蘿烏龍咖啡梳打

休閒消費 12:23 2023/08/15

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READY純鮮果汁由新鮮水果製成、源自西班牙的非濃縮原果汁。

香港人工作繁忙，經常日夜顛倒，要兼顧健康絕非易事，不少人選擇在日常飲食方面入手。由新鮮水果製成、源自西班牙的非濃縮原果汁READY是消暑飲料中的最佳之選，100%純天然、無添加防腐劑、無添加水及人造糖，同時為你健康著想！

最新影片推介︰COLLAR專訪

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【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

「菠蘿烏龍特選18/25咖啡梳打」—— 以純天然的READY純鮮菠蘿汁為核心，注入烏龍茶及梳打，並緩緩加入以 Pacific Coffee獨家農地直購的特選18/25 Altura咖啡豆萃取而成的濃縮咖啡，把菠蘿梳打的酸甜口味完美均衡地融入咖啡的酸度中，滲透出與別不同的果香，使咖啡美味再次昇華，甜酸苦甘完美融合。

「菠蘿百香果烏龍梳打」—— 不含咖啡成份，大小朋友都適合。

以純天然的 READY純鮮菠蘿汁配上百香果的香甜，兩者融為一體帶出獨特怡人的果香，加上口感清爽的有氣梳打水，啖啖透心涼，而梳打中的氣泡更帶來清新幸福的感覺！

此外，READY純鮮菠蘿汁和純鮮蘋果汁500毫升樽裝現已登陸 Pacific Coffee。所有READY鮮果汁均為100%果汁，成份天然，無添加防腐劑及人造糖，提供100%真正水果營養及鮮果汁味道。

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責任編輯︰陳珈希

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