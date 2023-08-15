【網絡熱話】80歲母親搭的士不斷咳被罵　港女網上公審司機欠包容掀罵戰

▲ 80歲母親搭的士不斷咳被罵，港女網上公審司機欠包容掀罵戰。

的士司機與乘客之間的矛盾時有發生！日前有女網民便於網上投訴，早前帶著一家大小，由機場乘坐的士往荃灣之時，當時坐車頭的80歲母親因身體欠佳，頻頻咳嗽，儘管已戴上口罩，但仍遭受司機責備。不過，女網民的網上公審行為，竟引起司機注意，並在網上留言回覆，講述另一個版本，指責老人家「有4次除了口罩抹鼻涕，仲將抹完D紙巾拋落地」，不忿對方還惡人先告狀，瞬即引起網民熱烈議論。

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有女網民早前於「的士乘客及司機行為分享區」講述事件，指當日車上有工人及小朋友，80歲母親雖然咳嗽，但「由頭到尾都沒有除口罩」，因此難以理解為何司機何以大聲對母親斥責，更認為對方此舉嚴重影響香港形象。

他冇禮貌地鬧我媽媽，話佢不注意公眾衛生，少少包容也沒有！其實媽咪不想的，她身體不好可以怎麼辦？身體不好就不可以乘的士嗎？而且在機場上的士，大部分也是遊客，他的服務態度是影響香港的形象，簡直完全不能接受！

不過，相信是涉事的司機則於帖文留言講述另一版本，他指一開始見老人家戴口罩咳，本是打算容忍，即使看見對方「有4次除了口罩抹鼻涕，仲將抹完D紙巾拋落地」，亦只是到目的地才開口，「叫她要注重公共衛生」，對於女事主指自己欺負老人家感到難以理解，又指對方要投訴，就先要將事情真實如實說出。

做女嘅，老媽媽身體不息而沒好好照顧，在公共地方抹鼻涕，係未應用袋子將用完的紙巾處理好，老人家可能唔識，但女乘客都受過教育……唉！仲惡人先告狀

司機又指，疫情期間因對多名長者的照顧和服務態度，得到認同而取得優秀的士司機嘉許，並慨嘆司機不受尊重。

司機都係人，請尊重點。積口德。該乘客請檢討吓自己的惡行，謝謝！

帖文一出，立即引來不少網民關注，不過大部分網民似乎力撐的士司機，又斥女事主擅自將司機長相公開，行為十分不當。

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責任編輯：羅嘉欣