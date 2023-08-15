【移居深圳】港女不想捱貴租擬移居深圳 網民教路¥6200福田租650呎屋月慳1萬

▲ 有港女想移居深圳，網民即獻計教路！

香港寸金尺土，生活指數高，樓價及租金高企！有港女每月花近2萬交租及雜費，人工佔據一大半，因此她打算待租約滿後移居深圳，上網詢問網民意見。有移居深圳的港男教路，以6,200人民幣（約6,700港元）租住福田約650呎兩房靚景單位，星期一至五在荔枝角返工，七除八扣，一個月約8千元！足以令港女每月最少慳1萬，有網民坦言︰「香港揾錢住喺深圳真係冇得輸，衣食住行立即提升。」

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該名港女在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上發帖，探討深圳租金及雜費問題，詢問有否網民在深圳居住、香港返工，可以分享一下衣食住之行。她表示現在每月花15,000元交租，一般交通費要1,000元。每月電費及雜費加起來2,000元，她希望移居深圳後這些開支每月就可以減半，

一個月又慳到一萬，但最concern都係住深圳會唔慣先問問，錢方面點計我都唔會out budget！

港女指自己在柯士甸站附近返工，公司近高鐵站，她乘搭高鐵一個月來回交通費只是3,000元左右。她已看過深圳的租盤價格，所以心思思想了解可行性有幾大，

車費加租加水電媒只要8,000內對我嚟講已經好抵，一年可以慳多12/13萬，我想知嘅係食住行有無不便？

網民獻計月慳1萬

帖文一出，即掀起熱議，有居住深圳的港男教路，表示自己每星期一至五在荔枝角上班，現居於深圳福田口岸旁，月租6,200人民幣（約$6,700港元）兩房60平（約645呎）。單位屬於靚景高層，露台和房間看向香港米埔和東鐵落馬洲站。交通方面從家裡走到關口只需5分鐘，過關後乘搭B1轉68X，使用九巴月票（$780）再扣減政府交通津貼（$193），每個月交通費僅$587，車程約一小時，

治安都唔錯，唯一缺點係樓下同附近都太多送外賣哥仔揸住架電動車左穿右插，同埋反而嗰邊冇乜香港人住。

據港男的個案計算，每月居住連交通費約7,300元，另外內地水電煤都比香港便宜，因此每月8,000元是絕對可以。

而月租6,200人民幣，絕對符合港女的要求。不過地點卻不太方便，港女想在深圳北站附近找租盤，而不少「用家」的網民也分享自己移居深圳的真實體驗，指皇崗水圍一帶出租屋2房3,500人民幣左右，花園小區帶裝修就5至6千人民幣，車費約80人民幣一日。對此，港女表示真心唔貴，

我接受到一個月用8,000（包車費租同水電媒），因為呢幾樣嘢一個月響香港已經燒緊我接近2萬。

另有網民表示， 如果連租花園小區二房一廳，8千人民幣真的不夠。當然6千人民幣租二房一廳花園小區，理論上拍得住香港1.6萬元租以上的房，

正常8k budget最多就夠租皇崗水圍或石廈租出租屋only，係賺咗個空間感自由感。就算農民房你搬一搬，租+按金連買家居全屋嘢，開心住頭炮都近2皮，攤長條數住3年以上就叫有數圍。如果未立定主意或想轉選擇就諗清楚先，因為買齊成堆嘢未必合用。

港女表示上網見深圳北都係5,000人民幣左右500呎，現在大陸樓進入跌市周期，租金理論上只有落無上，

兩皮真心濕濕碎，響香港租兩上一按都俾咗接近5皮啦，香港我又係買過全屋傢俬。除非同父母住啫，否則我講緊一年慳13萬喎！

不少網民同意內地租金及消費比香港平又有水準，「我住深圳，屋企雜費唔使¥500（水電天然氣及管理費）」、「我住皇御苑租¥4500+車費2500+雜費500」、「深圳食嘢唔算太平，但大大份同水準高」、「香港揾錢住喺深圳真係冇得輸，衣食住行立即提升。」

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責任編輯︰王明芳