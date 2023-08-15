【減肥大作戰】壓力大日食3包薯片珍奶　醫生不堪被病人嘲諷兩招激減52磅勁靚仔

▲ 壓力大日食3包薯片珍奶，醫生不堪被病人嘲諷，兩招激減52磅勁靚仔。

減肥講求毅力恆心，即使是醫生也不例外！台灣家醫科醫師李唐越，最近在節目《醫師好辣》分享，自己過往因壓力及飲食不當致肥，在勸病人為健康減肥時，反被病人嘲諷「你才需要減肥」，令李唐越在受到刺激下，以身作則用2招激減52磅，成功變身型男。

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李唐越醫師在Youtube及過往採訪中分享自身經歷，回憶自己曾因醫院工作繁忙，需要不斷靠「吃」宣泄壓力，包括每日一杯全糖珍珠奶茶、日吃3包薯片等，導致體重一度飆至206磅。而這樣不健康的飲食導致的肥胖後果，令他在一次看診期間，勸患者要減肥以避免血糖過高，卻遭病人嘲諷：

你自己吃那麽胖，還敢叫我做飲食控制？還敢叫我減肥？

節食狂重訓反增胖

李唐越聞言後大受打擊，自此他決定要以身作則。在減肥初期，他為了快速瘦身，曾試過一日内狂灌無糖綠茶、正餐只吃水果，甚至節食、在健身室花2個小時做重訓，但重訓後又因非常疲累而大吃特吃。結果，錯誤的方法不僅沒有減肥成效，反讓李唐越變得更胖。

2招成功減重

李唐越及後發現，自己攝取的食物通常為高熱量、高澱粉及高油脂，因此身體才總覺得不飽足。而他最終轉為吃原型食物，以及補充「鎂」和「維他命C」這2個方法，讓身體接收到飽足感訊號的同時，營養補充也有助穩定壓力。其中，李唐越強調原型食物中蛋白質作用，可以在腸道裡加速「飽足開關」的開啟，進食後能更快獲得滿足。

另外，他還糾正許多人的減肥謬誤，指出不用強逼自己一定要吃「水煮食物」或「雞胸肉」，減肥初期可以攝取較肥肉品，例如牛排、雞腿、三文魚、鯖魚等，可穩定體內胰島素產生飽足感。同時，他分享自己會將餐盤的一半留有足夠蔬菜及纖維，另一半的2/3他則補充蛋白質，例如牛肉、雞肉、魚肉、海鮮、大豆製品；最後1/3才是澱粉質，並强調不要只吃單一食物，或苛刻計算食物熱量。

李唐越亦會配合高間歇有氧運動、保持規律運動習慣，最終他成功減重52磅，體重回落至154磅，身型也變得結實，整個人非常帥氣。

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責任編輯：羅嘉欣