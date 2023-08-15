  • 30°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】壓力大日食3包薯片珍奶　醫生不堪被病人嘲諷兩招激減52磅勁靚仔

保健美顏 18:30 2023/08/15

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

壓力大日食3包薯片珍奶，醫生不堪被病人嘲諷，兩招激減52磅勁靚仔。

減肥講求毅力恆心，即使是醫生也不例外！台灣家醫科醫師李唐越，最近在節目《醫師好辣》分享，自己過往因壓力及飲食不當致肥，在勸病人為健康減肥時，反被病人嘲諷「你才需要減肥」，令李唐越在受到刺激下，以身作則用2招激減52磅，成功變身型男。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】揀錯返學鞋恐致發炎拇指外翻　骨科醫生分享揀鞋要訣拆解迷思

李唐越醫師在Youtube及過往採訪中分享自身經歷，回憶自己曾因醫院工作繁忙，需要不斷靠「吃」宣泄壓力，包括每日一杯全糖珍珠奶茶、日吃3包薯片等，導致體重一度飆至206磅。而這樣不健康的飲食導致的肥胖後果，令他在一次看診期間，勸患者要減肥以避免血糖過高，卻遭病人嘲諷：

你自己吃那麽胖，還敢叫我做飲食控制？還敢叫我減肥？

節食狂重訓反增胖

李唐越聞言後大受打擊，自此他決定要以身作則。在減肥初期，他為了快速瘦身，曾試過一日内狂灌無糖綠茶、正餐只吃水果，甚至節食、在健身室花2個小時做重訓，但重訓後又因非常疲累而大吃特吃。結果，錯誤的方法不僅沒有減肥成效，反讓李唐越變得更胖。

2招成功減重

李唐越及後發現，自己攝取的食物通常為高熱量、高澱粉及高油脂，因此身體才總覺得不飽足。而他最終轉為吃原型食物，以及補充「鎂」和「維他命C」這2個方法，讓身體接收到飽足感訊號的同時，營養補充也有助穩定壓力。其中，李唐越強調原型食物中蛋白質作用，可以在腸道裡加速「飽足開關」的開啟，進食後能更快獲得滿足。

另外，他還糾正許多人的減肥謬誤，指出不用強逼自己一定要吃「水煮食物」或「雞胸肉」，減肥初期可以攝取較肥肉品，例如牛排、雞腿、三文魚、鯖魚等，可穩定體內胰島素產生飽足感。同時，他分享自己會將餐盤的一半留有足夠蔬菜及纖維，另一半的2/3他則補充蛋白質，例如牛肉、雞肉、魚肉、海鮮、大豆製品；最後1/3才是澱粉質，並强調不要只吃單一食物，或苛刻計算食物熱量。

李唐越亦會配合高間歇有氧運動、保持規律運動習慣，最終他成功減重52磅，體重回落至154磅，身型也變得結實，整個人非常帥氣。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】191磅韓妹不戒口成功激減44磅　分享3招不復胖秘訣
14:08 2023/08/03
【減肥大作戰】191磅韓妹不戒口成功激減44磅　分享3招不復胖秘訣
【水中毒】網紅為減肥每天狂飲水4公升　第12天疑「水中毒」送院 【附9大症狀】
15:23 2023/07/29
【水中毒】網紅為減肥每天狂飲水4公升　第12天疑「水中毒」送院 【附9大症狀】
【減肥大作戰】215磅癡肥韓妹不節食靠3大秘訣　激減66磅健康又持久
15:54 2023/07/20
【減肥大作戰】215磅癡肥韓妹不節食靠3大秘訣　激減66磅健康又持久

你可能感興趣

【減肥大作戰】191磅韓妹不戒口成功激減44磅　分享3招不復胖秘訣
14:08 2023/08/03
【減肥大作戰】191磅韓妹不戒口成功激減44磅　分享3招不復胖秘訣
【水中毒】網紅為減肥每天狂飲水4公升　第12天疑「水中毒」送院 【附9大症狀】
15:23 2023/07/29
【水中毒】網紅為減肥每天狂飲水4公升　第12天疑「水中毒」送院 【附9大症狀】
【減肥大作戰】215磅癡肥韓妹不節食靠3大秘訣　激減66磅健康又持久
15:54 2023/07/20
【減肥大作戰】215磅癡肥韓妹不節食靠3大秘訣　激減66磅健康又持久
減肥 Keep Fit 肥胖 健康養生 養生 正能量 網絡熱話 醫生 蛋白質 運動

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限