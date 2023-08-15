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【保護兒童】培幼會對男童未能背可蘭經遭掌摑痛心　籲機構及早訂守護兒童政策

社會 13:33 2023/08/15

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國際培幼會（香港）鼓勵兒童機構及早訂立「守護兒童政策」。（資料圖片）

近日，1名13歲巴基斯坦裔男童在鰂魚涌古蘭經教育中心（madrassa）上課時，疑遭導師多次用手掌摑，導致左眼視網膜脫落，須接受眼部手術。國際培幼會（香港）今日表示，對受傷男童及其家庭致深切慰問，期望他早日康復，並鼓勵兒童機構及早訂立「守護兒童政策」，重點加強對兒童工作者的培訓。
 
培幼會指，事件固然令人痛心，但更讓人關注的是受害兒童懷疑並非第1次遭受體罰，早前亦曾受傷，惟未有即時向家長反映情況；另引述報道指，機構內多於1名兒童受虐，反映事件並非偶然。培幼會認為，虐兒事件的通報，只是保障兒童安全的最後一道防線，若要全面預防機構內出現虐待兒童事件，須培養守護兒童文化，因此鼓勵所有兒童相關機構防患於未然，訂立「守護兒童政策」，重點加強對兒童工作者的培訓。會方亦建議，有關機構採取合理措施，令員工受到相同規範管束，以減少兒童在機構內受到傷害或虐待的風險，預防校內發生虐兒事件。

報道亦指，有家長曾聯絡男童家人，指其子女亦曾遭老師掌摑，惟害怕外界會對他們的文化及宗教產生誤解，故希望事主不要報警。培幼會認為，有必要持續提升大眾、特別是兒童及家長對「兒童權利」及「守護兒童政策」的認識，改變部份人士對懷疑虐兒事件「家醜不出外傳」的態度，並建立以兒童福祉為先的觀念及文化。
 
另外，涉事地點並非根據《教育條例》註冊的學校，其工作人員亦未被納入《強制舉報虐待兒童條例草案》強制舉報人士之涵蓋範圍。培幼會指，是次事件反映兒童相關機構，包括體育機構、教會、教育中心員工，在預防及識別懷疑虐待兒童個案方面扮演重要角色，因此建議政府考慮將「強制舉報者清單」擴展至更多兒童相關工作者，並提高其預防及識別虐兒事件的能力，為兒童建立更穩健的安全網。

培幼會早前參考各地區的相關法規及標準，制訂《守護兒童政策》建議框架，期望能為政府及業界提供實證為本的參考，協助機構制訂《守護兒童政策》，保障兒童在機構內的安全。

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責任編輯：梁凱婷

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