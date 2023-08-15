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【癌症殺手】女子長期慢性疼痛10周突瘦35磅　被誤診厭食結果竟罹患胃癌

醫生診症室 14:02 2023/08/15

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女子長期慢性疼痛，10周突瘦35磅被誤診厭食，結果竟罹患胃癌。

身體出現異狀要留意。澳洲一名36歲女子，長達4個月出現慢性疼痛，而且在10個星期内暴瘦16公斤（約35磅）。醫生最初判斷為飲食失調，但因疼痛持續，她只能再次求醫，最終確診罹患胃癌。

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據《鏡報》報道，從英國搬到澳洲的Eva Casey從事牙醫助理的工作，去年2月開始右胸腔下方感到疼痛，同時體重在短短10星期内竟下降35磅，於是她前往醫院就診。但醫生只處方各種止痛藥，未找到問題根源。Eva換了一間又一間醫院，醫生卻稱她的疼痛來自大腦，是壓力太大造成的，並判斷她患有厭食症。

但Eva在服用止痛藥後都沒有效果，最後她透過正子斷層掃描檢查，結果顯示竟罹患胃癌，而進一步檢查發現，癌症限制了從胃到小腸的流動，體重也因此才會減輕。她還在個人Instagram上記錄患病過程：

我被診斷出癌症，這是一種可怕的疾病，無法治癒，過去的4個月裡，我一直有慢性疼痛，並在短短10個禮拜掉了16公斤。我去了幾次不同的醫院，做了每一項檢查，但都一無所獲，每次回家只能吃止痛藥。直到後來被要求進行掃描，我很怕我的身體正在停止運作，這就是結果，沒什麼能讓你為那一刻做好準備。

她表示，2022年是她一生中最美好的一年，並認為2023年亦會如此，「我一直身體健康、快樂，從未有過心理問題，也沒有真正生病過」。她在健身房遇見了她的未婚夫，並決定留在澳大利亞，同時還領養了一隻狗，開始建造屬於自己的房子。

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目前，Eva正在接受化學治療，只能透過管灌飲食。她坦言，雖然在治病過程中不斷被擊退，但她不會輕易放棄，並且會堅強面對漫長的化療和手術來戰勝病魔。

這不是一篇博取同情的貼文，相反地，如果你覺得或感覺自己有什麼問題，請繼續找答案。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

  • 受幽門螺旋桿菌感染
  • 進食鹽醃食物
  • 進食加工肉製品
  • 過重或肥胖
  • 吸煙
  • 飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

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責任編輯：羅嘉欣

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