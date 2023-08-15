談善言捱病坐輪椅完成《搗破法蘭克》　岑珈其林家熙楊偲泳按摩打氣

由蔡康凝編導， 談善言、岑珈其、林家熙（Locker）、楊偲泳（Renci）、袁富華、楊偉倫（阿卵）、陳獻略及王嘉盈等主演的港產片《搗破法蘭克》日前順利完成拍攝，劇組日前殺科宴慶祝。



《搗破法蘭克》在今年高溫炎熱天氣下完成拍攝，談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳，在煞科日最後一場4人合作戲，聯同楊偉倫、王嘉盈拍攝重要的ending戲份。

【搗破法蘭克】談善言林家熙齊揸槍 岑珈其楊偲泳一齊去露營

▲ （左起）岑珈其、王嘉盈、林家熙、談善言。

楊偲泳照顧談善言

談善言抱病仍堅完成最後一天戲份，雖然累得要坐輪椅，但仍緊張每個鏡頭拍攝，向攝影師及導演了解，在鏡頭前亦沒有流露絲毫病態，而Renci則為阿談推輪椅兼按摩，溫柔細心照顧。

最後順利煞科，眾人皆興奮擊掌擁抱慶祝完成拍攝工作，珈其、Locker及阿卵隨即向阿談上問候：「完成拍攝終，於可以回家休息。」而導演聯同多位主演及老闆一齊開香檳慶祝，預祝票大賣。

感情大增成好友

4位主演在殺科宴上接受訪問，皆表示非常高興，珈其說：「開心同唔捨得，最好快啲原班人馬開第二套，可以在另一套全新的電影上再度合作，或者可以拍攝一齣更長或幾個季度的電影。」

至於阿談表示非常不捨與戰友們分開，說：「係好唔捨得，好想拍長啲，因為好似剛熱身就拍完。」對於今次合作是否友誼大進，4人異口同聲表示一向都是好好的朋友，Locker說：「我哋不嬲都好friend，今次拍攝反而要扮冇咁friend。」

▲ （左起）岑珈其、談善言、楊偲泳、林家熙

約定齊傳緋聞

而Renci笑言：「完成拍攝後，4人已約定一齊傳緋聞，你哋要盡量寫，我哋接受到。」她並續指：「我同阿談點樣爭Locker，然後再爭珈其。」

4人表示，下次最想一齊拍攝喜劇及鬼片，珈其說：「我哋港產鬼片以前都好勁，可以一齊試下。」阿談及Renci表示希望可以有機會扮鬼演出，而Locker則想扮演外表勇敢，內裏膽小的有趣角色。

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