【驚傳婚變】趙薇傳被列「劣跡藝人」後遭提出離婚　疑結新歡秘撻高顏值小鮮肉

▲ 趙薇傳遭新加坡籍丈夫黃有龍提出離婚，疑結新歡秘撻高顏值小鮮肉。

內地女星趙薇於2021年8月26日突然傳出被列為「劣跡藝人」遭內地封殺，作品被下架之餘，戲劇亦被換角，徹底消失娛樂圈，即使社交平台去年更新過一次，就未曾公開現身。

【封殺趙薇】身家54億娛圈女股神愛炫富 趙薇作品全被下架後行蹤成謎

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傳婚變另結新歡

大難臨頭各自飛？最近盛傳趙薇與新加坡籍商人丈夫黃有龍婚變，有指男方提出離婚並要求獲女兒「小四月」的撫養權，趙薇與女兒已沒有見面多時。

▲ 趙薇傳「被離婚」疑秘撻小鮮肉新歡。（微博圖片）

久未露面的趙薇日前被拍到現身北京機場，沒有助手同行的她孭着背囊推行李，狀甚狼狽。此時，一名高顏值年輕男子突然甫出，以光速動作為趙薇拿行李，然後急急腳離開。

趙薇警覺性極高，四圍留意有否人發現，隨即傳出該名「小鮮肉」為她的新歡。其實較早前，趙薇已被拍到與一名「小鮮肉」逛超市及撐枱腳，未知是否同一人。

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【封殺趙薇】趙薇被封殺疑避走法國 11歲女在港讀國際學校去向未明

每年學費20萬

趙薇與新加坡籍商人丈夫黃有龍於2008年結婚，趙薇成為新加坡永久居民，女兒「小四月」也在新加坡出生。

趙薇多年前已安排女兒來港入讀新加坡國際學校，該為熱門的星二代學校，不少星爸媽為子女報讀，如陳豪、陳茵媺專程搬屋到南區就近返學，還有任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女及姚瑩瑩兒子等，每年學費高達20萬。

▲ 有傳黃有龍向趙薇要求獲女兒「小四月」的撫養權。

兩年前爆出遭內地封殺後，有傳當時趙薇連夜包機避走法國，原本在港讀書的「小四月」，也未知有否退學跟媽媽離開；而24歲繼子黃小寶曾現身英國。未知若真的離婚，趙薇會否跟黃有龍打官司爭取女兒「小四月」的撫養權呢？

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