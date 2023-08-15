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【夏威夷山火】夏威夷山火至少99人罹難　19歲少年與母弟太平洋涉水5小時倖存

親子 14:04 2023/08/15

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夏威夷山火至少99人罹難，有一家人在太平洋涉水5小時倖存。

美國夏威夷茂宜島（Maui）上周三（9日）爆發超過100年最嚴重的山火，造成至少99人死亡。茂宜島一個家庭面對山火蔓延，只好到海上避難，最終在太平洋涉水5小時得以倖存。

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據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道， 19歲少年Noah Tomkinson逃出生天後接受傳媒訪問，他憶述當時火勢開始蔓延，情況愈來愈可怕，他不得不與13歲弟弟Milo和媽媽，一起逃離他們居住的海濱小鎮拉海納（Lahaina）。他們試圖開車逃離，但唯一的道路交通堵塞，根本無法移動。他分享︰

火勢蔓延得非常快，令人難以置信，我們看到有屋頂開始著火，這太瘋狂了。

雖然Noah感到恐慌，但他急中生智，告訴媽媽和弟弟要下車逃跑了。當火勢就在街對面時，他想到「我們必須跳進海裡」，一旦他們進入水中，所有的風火還有煙霧都會直接向他們襲來。他們雙腳仍然能觸及海底，水深齊胸到齊肩。

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三母子海中掙扎求存

Noah嘗試讓媽媽和弟弟保持冷靜，可是媽媽在水中的情況不太好，「她很冷，無法呼吸，因為她一直嗆水」，甚至Milo看來也很擔心，Noah一直幫助媽媽浮在水面上。最後當火焰開始熄滅，天空變暗時，他們涉水長達5小時後，決定安全地回到岸邊。

他們上岸後在少數幾輛沒被燒毀的汽車中，尋找新的避難所，其後遇上3名消防員，他們說「我們會把你們救出這裡」、「不會有事的」，最終他們成功獲救。Noah猶有餘悸︰

我很慶幸自己還活著，但我感到內疚，那些沒有成功的人呢？

Noah與Milo的49歲父親David當時在島的另一邊，非常擔心妻兒的安全，但由於手機訊號完全中斷，他無法跟妻兒聯繫。當得悉他們存活下來，David才放下心頭大石。

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責任編輯︰王明芳

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