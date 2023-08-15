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【網絡熱話】搭的士用硬幣付$32.7車費遭拒收　港男嬲爆公審司機：俾佢激到入急症

健康 15:46 2023/08/15

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搭的士司機拒收$32.7硬幣，港男嬲爆網上公審。

的士司機與乘客之間的爭拗屢見不鮮。有男網民於社交平台發帖，指日前乘搭的士時，打算以硬幣支付32.7元車費，卻遭司機拒收，並以粗口「問候」，令本身患有嚴重抑鬱症的他大感不滿，直言「俾佢激到要入急症室同入院」，他將事件放上網公審，表示「想民事起訴司機」，卻反被網民圍攻。

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該名男網民周六（12日）於Facebook分享乘搭的士的不快經歷，指當日乘搭短途的士，的士咪錶顯示車費為32.7元，事主稱當時「銀包扣住條褲，我拎咗好耐都拎唔出」，他以硬幣支付車費，並向司機表示抱歉，不過卻遭對方拒收，「仲講晒粗口」。

事主隨即表示報警處理，「佢（司機）話唔驚，但警察一來就龜縮」。他又在帖文中透露，自己本身患有嚴重抑鬱症，「俾佢（司機）激到要入急症室同入院」。

他將事件放上網公審，並引述香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，指面額不少於1元的硬幣（即1元、2元、5元及/或10元的硬幣），可支付不超過100元的款額。他又詢問網民，是否可透過車牌查到司機的地址，以展開民事訴訟。

（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」截圖）

不過，帖文一出卻遭網民一面倒批評，「$32.7全部大餅？ 小小事就搞到咁」、「小題大做」、「呢個的士佬真係慘」、「大家無數啦，斤斤計較唔會對你對件小事好」。

亦有網民表示，「你有權畀銀仔, 但商家亦都有權唔收」、「《硬幣條例》沒有施加法律責任，要求商戶（或任何人）必須收取硬幣，也沒有訂明違反者的罪行及罰則」。

事實上，根據《硬幣條例》第2(1)條，現行經授權發行的流通硬幣及屬可用作支付下列款額用途的法定貨幣：

  • 以面額不少於1元的硬幣（即1元、2元、5元及/或10元的硬幣）而言，所支付的款額不超逾100元 ; 及
  • 以面額少於1元的硬幣（即1毫、2毫及/或5毫的硬幣）而言，所支付的款額不可超逾2元。

不過，法例並沒有賦予任何權力迫使商品或服務供應商接受這些硬幣，亦沒有條文說明禁止拒收法定貨幣的硬幣或訂立罰則來懲罰拒收者。

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責任編輯：羅嘉欣

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