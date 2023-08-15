  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 15:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民英國】移英港人家中驚現不明怪蟲　長相嚇人「吸極都有」網民揭真身

健康 14:25 2023/08/15

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

移英港人家中驚現不明怪蟲。

英國出現不明怪蟲？一名移英港人近日在網上發文求助，指家中近來出現一種呈橢圓形的不知名昆蟲，並有多對腳，希望知道是甚麼生物。有網民就留言指出，該種昆蟲實為「鼠婦」（潮蟲亞目），更是遊戲「動物森友會」中會出現的昆蟲種類，向事主戲言「好明顯你冇玩過動森」。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】揀錯返學鞋恐致發炎拇指外翻　骨科醫生分享揀鞋要訣拆解迷思

據Facebook群組「英國香港人生活交流區」，有網民周日（13日）在網上發帖，並上載一張照片，相中顯示一隻橢圓形多足昆蟲，長相嚇人。上載照片的網民更發文詢問：

近排屋企好多呢種蟲蟲，吸極都有，請問係乜東東？有乜方法對付佢地？

網民家中近來出現一種呈橢圓形的不知名昆蟲。（圖片來源：Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

帖文引起網民熱烈討論，有網民認出昆蟲真身：「月經問題，鼠婦囉」、「Woodlice」；也有人指「鼠婦」在遊戲「動物森友會」中也曾出現，留言戲稱：「好明顯你冇玩過動森」點擊睇更多留言：

點擊圖片放大
+5
+4

鼠婦對人類無害

據台灣自然科學博物館資料顯示，軟甲綱等足目潮蟲亞目種類，被泛指「鼠婦」，亦稱「潮蟲」或「西瓜蟲」，是甲殼動物中能完全適應陸上生活的類群，分布相當廣泛。

鼠婦共有7對足，各對足大小及長度類似。喜歡相當潮濕、溫暖且陰暗的環境，為雜食性動物，主要取食有機碎屑及枯木屑，常出現於戶外或室內盆栽土壤中，對人類無害。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 昆蟲 蟲災 Facebook群組 移民 英國

最高瀏覽

【文化差異】內地女遊客讚港人高質　列舉4大優點1點獲網民認同
11:59 2023/08/14
【文化差異】內地女遊客讚港人高質　列舉4大優點1點獲網民認同
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲
17:22 2023/08/13
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限