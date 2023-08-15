【移民英國】移英港人家中驚現不明怪蟲　長相嚇人「吸極都有」網民揭真身

▲ 移英港人家中驚現不明怪蟲。

英國出現不明怪蟲？一名移英港人近日在網上發文求助，指家中近來出現一種呈橢圓形的不知名昆蟲，並有多對腳，希望知道是甚麼生物。有網民就留言指出，該種昆蟲實為「鼠婦」（潮蟲亞目），更是遊戲「動物森友會」中會出現的昆蟲種類，向事主戲言「好明顯你冇玩過動森」。

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據Facebook群組「英國香港人生活交流區」，有網民周日（13日）在網上發帖，並上載一張照片，相中顯示一隻橢圓形多足昆蟲，長相嚇人。上載照片的網民更發文詢問：

近排屋企好多呢種蟲蟲，吸極都有，請問係乜東東？有乜方法對付佢地？

▲ 網民家中近來出現一種呈橢圓形的不知名昆蟲。（圖片來源：Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

帖文引起網民熱烈討論，有網民認出昆蟲真身：「月經問題，鼠婦囉」、「Woodlice」；也有人指「鼠婦」在遊戲「動物森友會」中也曾出現，留言戲稱：「好明顯你冇玩過動森」點擊睇更多留言：

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鼠婦對人類無害

據台灣自然科學博物館資料顯示，軟甲綱等足目潮蟲亞目種類，被泛指「鼠婦」，亦稱「潮蟲」或「西瓜蟲」，是甲殼動物中能完全適應陸上生活的類群，分布相當廣泛。

鼠婦共有7對足，各對足大小及長度類似。喜歡相當潮濕、溫暖且陰暗的環境，為雜食性動物，主要取食有機碎屑及枯木屑，常出現於戶外或室內盆栽土壤中，對人類無害。

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責任編輯：羅嘉欣