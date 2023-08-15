【P1X3L 5G上台計劃】George坦言曾擔心連累隊友　Phoebus義氣力撐：我哋係一條心！

▲ 梁祖堯驚喜現身做「大佬」與眾主持玩任務。

ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》逢星期二晚上9時30分播映。由葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）、鍾卓穎（Ash），以及P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）主持。

他們到台灣合宿一星期，組期間限定男女團完成一期一會的台北公演。在今晚（8月15日）播出的《P1X3L 5G上台計劃》，梁祖堯驚喜現身與一眾主持挑戰各種任務，更趁機開解他們的心結。

▲ Phoebus（中）力撐一眾成員

George真情剖白

一向活潑開朗的George直率地剖白感受：「有時係社交平台出完Post之後，都擔心會唔會連累咗成員呢？會唔會因為我呢個Post而令到佢地失去咗某啲嘢？有時候都會因為咁樣而自己唔開心。」

在旁聞言的Phoebus十分有義氣地稱：「有時就係知佢會咁諗。所以講好咗，你一句聲，我哋就一齊出。我地係一條心嘅！」

George表示希望P1X3L可繼續發展：「因為我地經歷嘅嘢同其他人唔同，有好多感情係入面。我唔係話想P1X3L好紅，但係想P1X3L可以留低啲嘢俾呢個年代嘅人。」

阿祖稱讚George其實內裡十分可靠，而主持之間的真誠對話令全場都不禁聽到眼濕濕。

