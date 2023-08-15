【無牌行醫】涉收約300萬以磁療醫患癌病人　美容中心負責人否認未經註冊從事內科執業開審

▲ 被告趙淑儀否認3項未經註冊而從事內科執業罪受審。（梁錦麟攝）

63歲美容中心負責人涉自稱為美國認可自然療法醫生，分別替3名癌症病人進行治療，當中包括心靈治療、磁療法及以「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等，收取共約300萬元。負責人涉勸喻病人不要服藥及向私人醫生求診，最終兩名病人離世。涉案負責人今（15日）於區域法院否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件開審。

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被告趙淑儀（63歲），今否認3項未經註冊而從事內科執業罪。控罪指，被告於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄，以及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

控方開案陳詞指，陶寶富於2012年確診胰臟癌，經介紹下到娉婷接受儀器檢查，當時有人稱被告為「Dr Chiu」，被告要求陶手持磁鐵，並指陶手持磁鐵2小時後，血液細胞比以前好。

陶最後於2014年12月10日至2015年4月13日在娉婷接受治療，包括60次磁療，以及10次心靈治療等，費用約69萬元。被告及後稱陶的癌症已好轉，毋須服藥及向私人醫生求診，惟陶最終未有好轉，並於2015年4月13日進一步惡化，被告則指責陶自暴自棄，未有按照餐單進食，陶於同月16日離世。

控方續指，另一事主徐劍雄於2014年確診肝癌，其妻於社交場合認識被告，被告向兩人自稱是美國認可的自然療法醫生，但在香港不被承認。徐於2015年9月15日至2016年2月5日接受治療，其間被告曾提供14次心靈治療等，費用約110萬。被告亦會告訴徐應多吃甚麼食物，以及勸告徐不要服用其他藥物，徐於2016年2月14日離世。

另一名事主鍾少琼於1996年確診血癌，控方指鍾於2013年11月參加被告的美容健康講座，鍾其後進行「腦經絡穴位測試」，鍾同日前往「娉婷」向被告諮詢。被告邀請鍾接受癌症治療，被告自稱於4至5年前曾患末期癌症，包括淋巴癌，被告曾學過許多醫療知識，並應用於自己身上，數個月後報告顯示被告已沒有癌症，被告亦稱不會單單醫治濕疹。

鍾最終約在2014年4月30日同意接受被告的治療，其中包括心理治療、飲食療法、磁療法及「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」，以及進行吸氧，被告承諾鍾將在半年內康復。

控方指於2014年4月30日至2015年9月7日期間，鍾在娉婷接受約150次磁療，以及約27次心理治療等，鍾支付共逾118萬元。被告在2014年6月建議鍾停止服用甲狀腺藥物，翌月再進一步要求鍾開始減少白血病相關藥物的攝入量。鍾最後病情惡化，於2016年1月8日左右，她需要再服用白血病相關藥物。

被告於2016年2月26日被捕，警方於同年5月分別搜查娉婷及被告住所。醫生龔健恆的專家意見包括，中止藥物治療是西醫的診斷方式，以及被告解釋調查結果的行為可被視為西醫看病；醫生楊紀善的專家意見則指，被告行為令客人容易相信她是醫生

聆訊明（15日）續。

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記者：梁錦麟