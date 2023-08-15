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【BLACKPINK成員】Lisa與LVMH集團三太子戀情曝光　旅遊照洩蜜早融入男方家中

娛樂 17:10 2023/08/15

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

Lisa與LVMH集團三太子Frédéric Arnault戀情浮面！

南韓人氣女團BLACKPINK四女私下一舉一動備受關注，繼早前Jisoo認愛年長7歲男星安普賢，再有成員爆出戀情！

人氣泰籍成員Lisa今年初被韓媒爆出秘撻LVMH集團三太子Frédéric Arnault，二人多次被拍到約會，惟很多人認為是一班朋友聚會。

最新影片推介：COLLAR專訪

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私人候機室斷正

直到前日（8月13日），有網民上載疑似Lisa與Frédéric一同現身美國洛杉磯私人飛機候機室的相片。

相中見二人雖然在公眾場會未有親暱互動，但不約而同地低頭玩手機，似乎默契十足，同行還有疑似Lisa助手及保鏢在旁守候。

Lisa與Frédéric一同現身美國洛杉磯私人飛機候機室。

二人私下同框斷正，隨即被網民發掘更多洩蜜證據。Lisa日前趁住越南與美國新澤西州巡迴演唱會之間的空檔期，展開逾10日度假之旅，原來是與Frédéric家族一起旅遊！

有眼利網民發現Lisa所上載的風景相及餐廳相，與Frédéric及其二嫂Geraldine Guyot上載的相片十分相似。當中包括Frédéric晒粉紅色名錶的風景照，二嫂Geraldine Guyot上載海島的山洞照，都與Lisa上載的似乎是同一地方。

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出招冧Lisa

此外，Lisa凡更新上載新相，Frédéric必定立即畀like，而其家人亦會在帖文留言，可見Lisa早已融入男方家中。

Frédéric是BLACKPINK粉絲，去年上載與四女在後台合照，當時已見Lisa站在男方身旁；及後，男方再被發現手機殼印有「LISA」字樣。

韓媒就Lisa與Frédéric緋聞追問BLACKPINK所屬事務所YG娛樂，YG娛樂回覆：「無法確認。」網民認為Lisa逐漸將戀情浮面，相信距離認愛不會離太遠！

同場加映Lisa旅遊水著照：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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