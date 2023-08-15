【ERROR成員】193遭訊息騷擾身心俱疲　郭嘉駿宣布不再出席《陰目偵信》謝票

▲ ERROR早前出席《陰目偵信》首映禮。

ERROR梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡首次全員主演的電影《陰目偵信》正在上映，電影公司亦安排眾演員分別到戲院謝票，答謝觀眾支持及宣傳，而有關方面亦公布ERROR成員謝票場的日子及時間。

可是ERROR成員之一郭嘉駿（193）卻突然宣布不再參與電影進行謝票。在昨晚（8月15日），193在官方telegram群組上宣布不再為電影《陰目偵信》謝票，解釋指因為謝票活動而收到一些騷擾訊息，並強調：「謝票並唔係義務。」事前他也沒有承諾去謝票，表示已在拍攝時做足演員本份。

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193工作繁多

而且表示近1個月以來身體差，而且將要出差丶演舞台劇丶趕新歌，在連串工作已心力交瘁。因此表示如非粉絲包場，不會出席謝票，以爭取時間休息及休養，故此宣佈不再為《陰目偵信》謝票。

他最後也提醒粉絲，雖然自己不謝票，但也希望大家繼續支持《陰目偵信》。而193粉絲留言表示體諒，並叫193健康為重多休息。

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