【暑假商場好去處】華懋集團旗下7大商場「 夏日叢林歷險」森林探索大本營

秉持華懋集團積極為社會作出正面貢獻的理念，鼓勵大家栽種更多植物，美化環境之餘投入綠色生活。即日至 9 月 10 日，華懋集團旗下 7 大商場，包括：翩滙坊、順福糧倉、好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、希爾頓中心及 巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心 將化身充滿神秘氣息的野外叢林，為顧客迎來「夏日叢林歷險」 探索大本營，各商場亦會推出多重消費獎賞，包括動物盆栽工作坊及限定禮品換領，讓大家在叢林探索打卡，感受「玩樂+學習」，齊齊投入夏日的消費狂熱！

「夏日叢林歷險」 探索大本營

翩滙坊與順福糧倉將化身兩大叢林探索大本營，召集一眾冒險家參與「夏日叢林歷險」主題活動，讓大家仿如置身綠意盎然的熱帶叢林漫步，可於翩滙坊登上樹屋了解樹林的生長及重要性及如何保護森林；或於順福糧倉的吉普車上打卡，衝過泥濘、越過高高低低的小山丘，體驗叢林中的精彩旅程，一邊刺激探索，一邊學習保育森林知識，為旅程留下最 IGable 的難忘回憶。

翩滙坊之「夏日叢林歷險」 探索大本營

順福糧倉之「夏日叢林歷險」 探索大本營

「夏日叢林歷險」限定禮品換領

於華懋集團旗下7大商場，憑電子貨幣#即日消費滿指定金額，即可換領「夏日叢林歷險」限定禮品，包括「動物大板牙玩具套裝」或「微型菜種植套裝」乙套，親子玩樂及環保「娛+學」元素共冶一爐。

叢林動物盆栽工作坊

各位愛心爆棚的冒險家在專業導師的指導下可親自製作別致叢林動物盆栽擺設，為家居增添夏日大自然氣息。推廣期內，顧客於華懋集團旗下指定商場憑電子貨幣即日消費滿 HK$400或以上(最多2張不同商戶的有效電子機印發票)，即可換領「叢林動物盆栽工作坊」名額乙個。

(特約)