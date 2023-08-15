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【水質預報】環保署推出泳灘水質預報系統　預測泳灘海水大腸桿菌水平

社會 15:06 2023/08/15

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環保署推出泳灘水質預報系統。（資料圖片）

環保署今日（15日）推出「泳灘水質預報系統」，就全港所有開放予公眾游泳的憲報公布泳灘，提供每日水質預測，數據每天早上更新。市民即日起可透過「香港泳灘水質預報」流動應用程式或環保署泳灘專題網站內的泳灘水質預測專頁，獲取各泳灘最新的水質預測資訊。

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為配合香港構建為智慧城市的願景，環保署與香港科技大學合作完成一項研發項目，以統計學上的多元線性回歸模型為基礎，依據各泳灘最相關和最新的環境及水文氣象參數（包括微生物數據、降雨量、向岸風速、潮汐、海水鹽度、太陽輻射和水溫），預測每日泳灘海水中大腸桿菌的水平，並將結果轉化為易於理解的「泳灘水質預測指數」。環保署期望藉着智慧科技平台，將水質預測模型轉化為向市民發布最新水質預測結果的實用工具。

「泳灘水質預報系統」旨在預測泳灘因水文氣象狀況轉變而引致的短期水質波動，輔助現行依靠水質監測數據的「泳灘水質監測計劃」，提供近於實時的水質預測，方便市民預先計劃水上活動。為讓市民更容易了解預測結果，指數參照現行的泳灘水質分級制度，分為「1──良好」、「2──一般」、「3──欠佳」及「4──極差」。當泳灘的預測結果為「4──極差」時，市民應考慮避免下水。

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記者：黃穎津

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