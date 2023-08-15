【搶劫候判】涉糾黨搶劫逾2,310萬元腕錶　5人認搶劫等罪押後判刑

▲ 涉糾黨搶劫逾2,310萬元腕錶，5人認搶劫等罪押後判刑。（資料圖片）

5名男子於2018年回歸日，涉糾黨持牛肉刀等武器搶劫尖沙咀一鐘錶首飾店，劫去33隻腕錶及6隻手鐲，總值逾2,310萬元，另有8隻腕錶損毀。劫匪將贜物帶往深圳變賣，變賣其中8隻腕錶後獲174萬元人民幣（折約187萬港元）。內地警方其後拘捕其中3名劫匪，並起回25隻腕錶，2人在港被捕。涉案5人今（15日）於高院承認搶劫等罪，法官聽取求情後，押後至本周五（18日）判刑。

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5名被告為陳景隆（現年32歲），任職司機；劉澤城（現年22歲），於物流公司工作；蔡志樺（現年44歲），任職地盤工人；廖紀永（現年46歲）及孫嘉賢（現年41歲），任職裝修工人。案中另有6名被告被控處理贜物等罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

除孫外，其餘4人承認1項搶劫罪，控罪指5人於2018年7月1日，在尖沙咀搶劫名人鐘錶珠寶的職員，劫去33隻腕錶及6隻手鐲。陳另承認1項縱火罪，即同日於米埔担竿洲路附近用火損壞屬於他人的汽車。孫則承認兩項處理贜物罪，即於同月3及4日，處理共8隻腕錶。

各被告代表律師分別於求情時均指非案件主腦，除孫外，其餘4人已被還押逾5年，各人分別於開審前表示承認控罪，惟因案件延誤處理，要求法官判刑時予以適當扣減。法官聽取求情後，押後至本周五（18日）判刑。

案情指，陳於案發日早上駕車從元朗出發往尖沙咀，車上載有劉、1名南亞裔男子及1名在逃人士，3人均蒙面。該3名蒙面漢於早上10時許衝入名人鐘錶珠寶店，在逃人士手持鐵鎚擊破玻璃櫃後，掠去腕錶及飾物。另外兩人分別以伸縮棍及牛肉刀指嚇職員，向職員稱「咪郁、打劫、要錢」，其中南亞裔男以牛肉刀指嚇職員，並襲擊向另一職員頭部。有途人見狀致電報警，3名賊人於樂道登上由陳駕駛的私家車逃走。

同日近中午時分，有司機於米埔担竿洲路發現陳腳部似被燒傷，鄰近有汽車起火，並目擊陳登上的士離去。警方到場後發現起火車輛附近有火機及面罩，並發現陳的DNA，經調查後發現車輛車牌為虛假。



警方調查後發現店舖被劫去33隻腕錶及6隻手鐲，總值逾2,310萬元，搶劫期間另有8隻腕錶及4條皮手鐲損毀，估計損失逾497萬元。

陳及劉於同月初分別被捕，警誡下劉稱陳指示他及兩名南亞裔漢戴上面罩及帶同鐵鎚等工具，當陳收到電話後便指示3人到店舖及如何搶劫。陳則於附近等候，3人完事後登上由陳駕駛的私家車逃去。兩名南亞裔漢於途中下車，陳及劉與3名中國籍男子會合，其中1人指示陳燒毀車輛，3名中國籍男子取去所有贜物，劉獲酬2萬元。



其餘3名被告則分別於深圳被捕，警方在蔡的住所撿獲174萬元人民幣（折約187萬港元）及12隻腕錶，於孫住所則撿獲6萬元人民幣（折約6.48萬港元），2人及孫其後返港被捕。蔡於警誡下稱從香港帶腕錶到深圳變賣，變賣其中8隻後獲174萬元人民幣，並曾指示孫變賣部分腕錶。孫則承認從香港帶8隻腕錶到深圳，並從蔡獲報酬4萬元。事後內地警方起回共25隻腕錶後移交香港警方，總值逾1,630萬元，已交還物主。

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記者：林育慧