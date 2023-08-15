【搞活夜市】黃傑龍憂加劇競爭會恐適得其反　冀政府推動晚間文化活動吸引市民外出

▲ 財政司司長陳茂波早前稱要搞活搞旺香港的夜市。（湯致遠攝）

財政司司長陳茂波日前稱，短期內要與業界合力搞活搞旺香港的夜市。稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，現時重點是要搞旺整個市道，但若措施加劇業界競爭，結果只會適得其反。

黃傑龍今日出席電台節目時稱，現時普遍業界都認為，晚上市道淡靜，餐廳坐不滿，即使推出晚市優惠，對業界亦沒幫助。他認為，主要原因是經濟差，認為當整個市道改善，顧客自然會分散時間用饍，業界亦自然會作調節。

黃傑龍︰問題不是單單出現在宵夜或夜市

黃傑龍又在社交平台發文指，以他觀察，現在香港面對的是整體消費市道疲弱，問題不是單單出現在宵夜或夜市。他提到近年香港常住人口有所下跌，而深圳及珠海在租金、工資水平等各方面相對香港有明顯優勢，配合港元強勢引致的貨幣差，香港的本地消費無可避免基於經濟學原理流向了深圳。

黃傑龍建議政府推動本地表演文化，資助本地表演業界多作演出，而市民在看表演前後總會需要飲飲食食，這樣比推動「大笪地式」的街頭小食夜市更能協助整體經濟及消費市道。 他更直言︰「當然真正的消費復甦必定需要整體經濟改善，恒生指數重上30,000點飲食業生意自然好。」

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記者：戴朗希