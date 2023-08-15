大家樂集團金鐘海富中心飲食熱點「WOW！」隆重開幕 

▲ (左起)香港及澳門KFC總經理陳君樂、大家樂集團高級總經理(休閒餐飲)林明豐、執行董事羅名承、首席執行官羅德承、主席羅開光、行政總裁(香港)梁可婷、總經理(香港快餐) 盧國輝及總經理(一粥麵及米線陣)鄭惠真主持「WOW！」旗艦店剪綵儀式。

大家樂集團有限公司（股份編號：0341）昨日假金鐘海富中心舉行「WOW！」飲食熱點開幕典禮，該處匯聚集團旗下品牌大家樂快餐、Oliver's Super Sandwiches、米線陣以及怡和飲食集團旗下的KFC，為廣大市民提供多元化的餐飲體驗。大家樂集團主席羅開光、首席執行官羅德承、行政總裁 (香港)梁可婷、香港及澳門KFC總經理陳君樂以及多名大家樂集團管理層一同出席開幕典禮，並請來醒獅到賀，祝賀各品牌生意興隆。

▲ (左起)大家樂集團總經理(一粥麵及米線陣)鄭惠真、總經理(香港快餐)盧國輝、行政總裁(香港)梁可婷、首席執行官羅德承、香港及澳門KFC總經理陳君樂及大家樂集團高級總經理 (休閒餐飲) 林明豐為醒獅點睛。

大家樂集團重新規劃金鐘海富中心地下整個餐飲空間，「WOW！」飲食熱點佔地超過10,000 呎，給顧客煥然一新的喜悅感覺。當中大家樂快餐分店由4,000多呎擴充至5,600呎，採用全新設計，店內空間寬敞舒適，更首設C.Express自助落單區，為顧客提供更方便優質的餐飲體驗。Oliver's Super Sandwiches重整分店佈局，設「Grab & Go」區域方便顧客購買外賣，又新增沙律吧，向大眾推廣健康飲食；米線陣亦擴充分店面積並重新裝修，提升用餐環境。「WOW！」捕捉金鐘站四線匯聚的人流和商機，配以各項數碼化設備，有利推動集團長遠業務發展。

▲ 「WOW！」飲食熱點座落金鐘海富中心，佔地超過10,000呎，匯聚大家樂集團旗下品牌大家樂快餐、Oliver’s Super Sandwiches、米線陣以及怡和飲食集團旗下的 KFC。

(特約)