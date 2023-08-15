大家樂集團金鐘海富中心飲食熱點「WOW！」隆重開幕
特約 16:00 2023/08/15
大家樂集團有限公司（股份編號：0341）昨日假金鐘海富中心舉行「WOW！」飲食熱點開幕典禮，該處匯聚集團旗下品牌大家樂快餐、Oliver's Super Sandwiches、米線陣以及怡和飲食集團旗下的KFC，為廣大市民提供多元化的餐飲體驗。大家樂集團主席羅開光、首席執行官羅德承、行政總裁 (香港)梁可婷、香港及澳門KFC總經理陳君樂以及多名大家樂集團管理層一同出席開幕典禮，並請來醒獅到賀，祝賀各品牌生意興隆。
大家樂集團重新規劃金鐘海富中心地下整個餐飲空間，「WOW！」飲食熱點佔地超過10,000 呎，給顧客煥然一新的喜悅感覺。當中大家樂快餐分店由4,000多呎擴充至5,600呎，採用全新設計，店內空間寬敞舒適，更首設C.Express自助落單區，為顧客提供更方便優質的餐飲體驗。Oliver's Super Sandwiches重整分店佈局，設「Grab & Go」區域方便顧客購買外賣，又新增沙律吧，向大眾推廣健康飲食；米線陣亦擴充分店面積並重新裝修，提升用餐環境。「WOW！」捕捉金鐘站四線匯聚的人流和商機，配以各項數碼化設備，有利推動集團長遠業務發展。
(特約)