【寵愛情緣】90後舞蹈員曾被狗咬留陰影　克服恐懼成訓練師倡人犬共融

▲ Jimmy曾經因被狗咬而生恐懼，後來克服陰影當上動物訓練師。(攝影:曾耀煇）

8月26日是國際狗狗日，不少食肆以至酒店都歡迎帶寵物光顧，而香港的公共活動空間，亦愈來愈多寵物友善場地。人寵共融除了是口號，其實主人都要有相關責任，學識基本禮儀，跟未必了解寵物的市民，都可以真正和諧共處。今次邀來一位現職犬隻訓練師分享專業意見，以及多年來動物訓練的難忘經驗。

近日在炮台山「東岸公園主題區」、堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、灣仔「Harbour Chill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」及荃灣海濱長廊，都增置不少互動遊樂區，鼓勵市民與寵物一同享受海濱活動體驗。

▲ 在上月舉行的《汪星人全接觸三部曲》，Jimmy向市民示範跟狗隻接觸的正確方法。

上月海濱事務委員會及發展局便在荃灣及堅尼地城兩個海濱空間，舉行人寵同樂活動及工作坊，希望鼓勵平時較少接觸狗隻的人士參與，透過活動解讀狗隻的身體語言，尤其讓小朋友更放膽跟狗隻交流。

教小童跟狗相處

現於「香港犬隻訓練總會」任訓練師的Jimmy，有份主持上述的工作坊，他希望透過這類活動，做到3個目標。「首先是教家長和小朋友如何跟狗隻相處；而養狗人士亦要注意在公共空間如何放狗；另外，亦希望有意養狗但未有經驗的人士，對狗隻的行為多加了解。」

Jimmy分享，很多家長都以為小孩子會怕狗，其實不然。「未接觸狗隻的小朋友，會因好奇或覺得可愛，好興奮地走過去，可能會去拉牠的尾、扯牠的毛，這樣或會令狗隻不舒服，導致狗主可能為此而跟對方起爭執，最不幸的更是狗隻因此受嚇甚至作出攻擊，這是大家最不想見到的意外。」他表示如出現不快事情，不論對狗隻或小朋友的心理都會帶來陰影，令到人狗相處更增加難度。

他建議如果小朋友在公共空間想跟別人的狗隻接觸，首先應要得到狗主同意，如獲許可，也不要太心急，切忌立刻去觸摸狗隻頭部。「應先由撫摸下巴開始，然後再到腮部，覺得狗隻能接受，才可去摸頭；若感覺狗隻有抗拒，就不要勉強，可以很自然地離開。」

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另一方面，作為狗主在公共空間亦應盡量為狗隻拖繩，特別是個性較活潑的狗，更加需要戴上狗繩。「因為在公眾地方，經常會出現突發事件，例如突然而來的聲響，都會令狗隻受驚，導致牠會跑走或攻擊別人，所以最好方法便是要拖繩。」

成功教導警衛犬

原來Jimmy以前亦曾試過被狗咬，為克服心理恐懼，故才決定當上犬隻訓練師。

他憶述：「以前有份工要做寵物護理，有次要照顧一頭村狗，想替牠剪腳甲，因狗不喜歡而咬我，導致受傷，更要留院兩星期。之後見到大狗都驚，因想繼續做這份工，便去跟師傅學習鑽研狗隻行為和心理，慢慢掌握很多馴犬技巧，才能樂在其中。」

他擔任了約7年犬隻訓練師，有不少難忘經驗。「試過跟師傅去訓練用作警衛的犬隻，那些大狗真是『唔講得笑』，面對牠們，我的恐懼心又浮現，不過我們會做足防備工夫，在過程中便放下了戒心，覺得訓練能力又再次提升。」

另外，他經常會接觸高齡狗，最初看到老病和死亡，會十分傷感，但作為專業訓練員，亦要學習堅強面對。「狗隻離世就像畢業，我們只是盡責任，幫助牠們能跟主人有開心的回憶。」

▲ Jimmy建議，在公共空間應循序漸進去接觸別人的狗狗。（曾耀輝攝）

教狗8字口訣

現年30歲的Jimmy並非全職做動物訓練，本身有一份做運輸的正職，平時也會當舞蹈員四出表演。他解釋：「一來想有更多固定收入，其次也不想把教狗的興趣變成全職工作，令到熱情減少。」

對於訓練犬隻的心得和給有興趣入行者的建議，Jimmy分享了其師傅教導的8字口訣：「愛心耐性，因材施教。」他解說：「上一代總喜歡用打來教狗，其實應該用適當手法，加上賞罰分明，自然可以跟狗狗好好相處。」

記者:陳家昌