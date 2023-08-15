【自然系女子日本旅行】林映暉網上人氣急升　暉哥力壓林莎張雅涵成宅男女神【多圖】

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》是這個系列第二輯，一如過往由林映暉（暉哥）配一眾女神做主持，比如今次《自然系女子日本旅行》有「無害女神」林莎、「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵，不過播出以來，網民最留意不是一眾外援女神，而是林映暉。

其實現年23歲的林映暉是地道香港人，中學畢業後，在2016年到台灣升學，入讀樹德科技大學表演藝術系學士課程，在2020年，她台北藝術大學修讀一年制藝術行政與管理研究所碩士課程，由此成為台灣通，當時已開始邊讀書邊經營YouTube頻道。

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暉哥怕醜禾稈冚珍珠

到2022年，她開始主持TVB在台灣的製作中心的不同旅遊節目，比如《趁而家去台灣偷食...譜！》、《開餐：台灣3點3》，不過當時或許剛做節目主持比較怕醜，比如在《台灣3點3》時，首次在鏡頭前穿泳衣上陣，暉哥卻在比堅尼外加多了一件上衫，不過當時不少網民已看出暉哥禾稈冚珍珠，覺得她收收埋埋太「孤寒」。

幸隨經驗累積，暉哥主持節目愈來愈揮灑自如亦「聽取民意」急網民所急，到《自然系女子》系列時，要泳裝上陣已不會遮遮掩掩。

▲ 不少網民覺得林映暉充滿女友feel。

暉哥成討論話題

到今次最新一輯更是盡情展露天賦，結果其討論度比林莎、張雅涵還要高，每次節目播出時，網民已急不及待在討論區談論，完全搶盡嘉賓女神鏡，甚至有網民開玩笑稱暉哥為港女爭光。

而網民覺得暉哥樣貌不算輪廓很分明很精緻，但正正反而如此再加爽朗性格便覺得她不會太離地充滿女友feel，再加上暉哥美有令網民意外的美好身段，更加有強烈反差震撼。

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與張雅涵遊富山縣

在本周《自然系女子日本旅行》繼續由暉哥做主持，與嘉賓張雅涵齊到富山縣，在今晚（8月15日）播出一集主題是「富山奇怪景點大挑戰」，首站兩位靚女挑戰重達2.2kg的巨大漢堡扒咖哩飯、1.5cm厚巨大可樂餅，及10層高的雲呢拿雪糕。

之後，二人去到一間新奇便利店，該店出售的汽水口味相當特別，就連鰻魚味及榴槤味都有，最終二人挑戰富山限定的醬油味汽水，暉哥飲完後說：「有壽司的味道。」雅涵則說：「蠻好喝的呢！」認真估你唔到。

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至於節目「指定項目」浸溫泉內，二人今次大歎原湯溫泉，據說浸完可去角質，適合貪靚的女士。

浸溫泉時，二人互相按摩，其間雅涵大嘆因駝背關係所以有「富貴包」，說：「駝背是因為小時候胸部太大，怕被別人笑！」身材同屬有料之人的暉哥即感同身受說：「我懂，要穿毛衣把它遮起來！」雅涵又即場教暉哥做擴胸運動紓緩駝背，二人正能量爆燈。

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