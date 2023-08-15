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【藝術科技】李家超︰東九文化中心年底起分階段開放　特設藝術科技試驗場

政治 15:53 2023/08/15

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李家超表示，東九文化中心年底起分階段開放。（李家超致辭截圖）

特首李家超今日表示，東九龍文化中心將於今年底至明年初，開始分階段開放，中心會設置創科設備，並設立藝術科技試驗場，推動藝術科技的發展。

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李家超今早在一個論壇視像致辭時指出，香港正全力發展成為國際創新科技中心和中外文化藝術交流中心。為積極推動及支持藝術科技發展，政府通過不同基金和計劃撥款逾億元鼓勵文化藝術業界應用科技，並不斷提升演藝場地的設施。其中，最快年底分階段的東九文化中心，會配置創科設備。另外，東九文化中心藝術科技學院會提供有系統的培訓，並製作不同類型的藝術科技項目，促進藝術家和科技專才交流合作，為表演藝術注入新動力，成為加速「藝術+科技」結合的基地。

李家超︰確保香港的Web3.0監管要求穩妥

第三代互聯網方面，李家超指，Web 3.0是互聯網的全新發展方向，融合了近年廣受關注的技術，有潛力成為推動金融和商貿未來發展的趨勢。特區政府重視金融科技和WEB 3.0發展，當局發表政策宣言指出，香港對全球從事虛擬資產業務創新者，持開放包容態度。

他表示，政府會密切留意國際發展，確保香港的監管要求穩妥，及便利市場發展。

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責任編輯：趙居逸

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