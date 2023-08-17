【愛的牽絆】保姆無條件照顧患病女嬰15年　被迫分離30年再重遇結局感動

▲ 朱帶友視劉燕兒為親女兒。

血緣重要嗎？愛，才是成為家人的必要條件。馬來西亞一名阿姨受託照顧一名女嬰，從小衣不解帶地照顧，儘管女嬰患上重病、讀書時極度頑皮，這名阿姨也從沒想過放棄她。到女嬰長大至小六時終被親母接走，阿姨與之別離30年，如今兩人重遇卻沒有疏離感，因為牽絆兩人的愛長達十多年。被問到當年有沒有動過放棄照顧的念頭，已年屆80歲的阿姨笑著說：「她已經這樣壞蛋，還要放棄她嗎？」謝謝她的堅持，多年後才成就了一個社會棟樑，令人感動。

綜合馬媒報道，這名阿姨名叫朱帶友，育有7名兒子及3名女兒；當年受託女嬰名叫劉燕兒，今年已45歲。劉燕兒有個別名叫「觀鳳」，這名字由來是她自小體弱多病，朱帶友見狀便帶她到觀音面前「上契」，希望她能健康成長，後來便簡稱作「阿鳳」。跟朱帶友的兒女一樣，劉燕兒稱呼朱帶友「阿媽」。

從小到大，朱帶友給劉燕兒100%的愛。劉燕兒一出生，父親便消失了，為了辦一張出生紙，朱帶友要跪下才成功求得。劉燕兒小時候曾患上了血黃，當時醫生說難以養大，但朱帶友沒有放棄，到醫院哭求為孩子換血；讀書時期，劉燕兒試過把作業燒掉，老師們多次要求校長把她開除，朱帶友苦苦哀求下才能避免輟學。

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「養女」小六時被親母接走

40多年前，上影樓拍照並不便宜，朱帶友「死慳死抵」帶了劉燕兒上去拍張獨照留念；劉燕兒的親母偶爾會回來給些撫養費，但到後期卻完全沒有，都是朱帶友直接供養。朱帶友對劉燕兒的愛，可能早已超越了親生的關係，她對媒體不諱言道，「她（劉燕兒）就是我自己的女兒。」

劉燕兒讀小六那一年，親母要來接走她。臨走時，朱帶友反怪責自己沒有把劉燕兒教好，語重心長地說，

你讀不了書，以後或許可以去做廠工包糖果、幫人捧餐，怎樣辛苦，都要養活自己，好好活著。

當下，劉燕兒才醒覺眼前這名沒有血緣的「阿媽」為自己所付出的一切，頓時哭成淚人。

畢業當上教育工作者

愛能融化一切，只是時間的問題。兩人一別便是30年，劉燕兒沒有到工廠打工，而是畢業於幼教系並且當上了一名教育工作者。

然後，她回到了出生地為一所中學擔任培訓教師及為親子教育課程作主講人。劉燕兒笑言像電影情節，「一個當初在學校一無是處，被老師排斥的孩子，30年後回來出生地，給這麼多老師上課。」更重要的是，她希望「阿媽」會為此感到安慰，

我希望她能看到我今天的成績，讓她知道當初沒有白白呵護我、照顧我。

在8月12日，朱帶友穿戴整齊地由孫女推著輪椅進場，坐在貴賓席的她看著昔日頑皮的小女孩站在台上為一眾校長、老師和家長們演講，感到非常欣慰。完場後，劉燕兒接受訪問，憶起當年「阿媽」為自己的付出和犧牲，淚如雨下，

她做了很多一名保姆不需要做的事。沒有她當初堅持養我顧我，就沒有今天的劉燕兒。

此刻，80歲的「阿媽」望著45歲的「阿鳳」，眼裡盡是慈愛之情，雖然兩人當中沒有了30年的時光，但正如朱帶友所說，「以後還有很多日子（相見）啦！」養育之恩，無以為報，唯有以愛還愛。

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責任編輯︰王明芳