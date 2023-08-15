【暑熱警告】建造業商會另設實務指引　不同警告生效設固定休息時間

▲ 香港建造商會聯同業界今日（15日）公布《工作暑熱警告下建造業實務指引》。（蘇文軒攝）

政府今年5月推行《預防工作時中暑指引》，香港建造商會聯同業界今日（15日）公布《工作暑熱警告下建造業實務指引》，提出在不同級別警告下，工地設固定休息時間。

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商會指，經與勞工處及業界各持份者多次商議後，達成共識推出針對建造業運作及情況而設的《工作暑熱警告下建造業實務指引》，讓業界於工作暑熱警告生效時，在切實可行的情況下，可按《指引》執行防中暑措施，以保障工人在酷熱天氣下工作的安全和健康。

指引與勞工處指引以每小時計算休息時間不同，指引建議，在黃、紅暑熱警告下會設早、中、下午 3個定時休息時段。黃色警告上下午各小休一次15至30分鐘，午飯時間1小時15分鐘；紅色警告上下午各小休一次30至45分鐘，午飯時間1個半小時；黑色警告全工地將會停工。

建造商會會長林健榮指，今次提出指引並非「取締」勞工處，只是處方指引按勞動程度或工種劃分休息安排，對工地實際運作造成混亂，而新指引將所有崗位安排劃一，相對簡單，相信承辦商會願意跟隨，亦獲處方首肯。

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記者：蘇文軒