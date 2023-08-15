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【親子好去處】隱世二手英文書店每本$5起　港媽激讚店內4大優點極力推薦

親子好去處 16:45 2023/08/15

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好像一個小型圖書館。

很多家長為令子女學好英文出盡法寶，包括補習、讀國際學校等，不過學好一門語言離不開多閱讀、多聽、多講，不過買本英文書動輒要百幾元，令家長相當肉痛！有港媽就意外發現上環竟然有隱世二手英文書店，而且價格由$5至$30不等，而書籍有9成新。她更力讚書店內有4大優點，極力推薦家長帶小朋友去閱讀。

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港媽以「香港逼娃二手英文書店5元起!」為題在小紅書發文，照片所見她的女兒在店內休閒地看書，環境相當寫意。港媽透露書店位於上環，她當日到該區拿蝴蝶酥時意外發現此書台，書店名叫「reBooked」，港媽指旁邊小巷咖啡店旁邊的樓梯上去就到。

設有桌椅在店內閱讀。(小紅書)

書籍多數是附近居民捐贈的，所以非常新淨，整理下來店內有4大優點︰

1. 店主熱情好客

女店主精通三語，非常熱情好客，為了與女兒平視，一直單膝跪在地上還幫女兒找了好久她想看的書，然後就坐回自己的位置不再打擾她們看書。

2. 書籍任意翻閱

窗邊2個大沙發，坐著很舒服，所有書都沒有包裝塑封，像一個微型圖書館可以任意翻閱。

3.分類擺放

全部英文圖書都按不同年齡段分類擺放，兒童繪本、青少年小說、應有盡有。

4.價廉物美

價格非常的低！每本5元起，雖然是二手，但有9成新。

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港媽指女兒完全沉醉於書海當中，

當日外面下起大雨，看著女兒靠窗坐在沙發安靜的看書，忘記香港的繁忙與壓力，享受這片刻的愜意，真的是很神奇的一家書店，竟然令我回想起自己的青蔥歲月。

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責任編輯︰王明芳

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